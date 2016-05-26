joik написав:Уважаемые учасники форума есть у кого то опыт по Моментальным грошам в Альфамобайл Проценты высокие 33 период тоже можна выбрать Есть ли какие подводные камни?
joik, добрый день. Если в Мобайле перейти по ссылке "Гарантований кредит готівкою", открывается предварительно согласованное предложение банка с указанием условий предложения и возможных действий с ним. Отображаемые условия: · максимально доступная сумма кредита (которую клиент получит на карту, т.е. без учета страховки). В "Додаткові опції" отображается возможность оформления страховки. Опция страховки – установлена по умолчанию. Если клиент желает оформить кредит без страховки, необходимо снять отметку "Застрахувати кредит" и нажать кнопку "Зберегти". Если клиент отключил страховку, потом внес изменения по сроку или сумме, необходимо заново ее отключить. · максимальный срок кредита. · процентная ставка по кредиту. · размер ежемесячного платежа (с учетом страховки). · размер ежемесячной комиссии. · перечень доступных карт (по умолчанию доступна активная карта клиента), из которых нужно выбрать кату для перечисления кредитных средств. Клиент может изменить сумму и срок меньше, утвержденного банком.
joik написав:Уважаемые учасники форума есть у кого то опыт по Моментальным грошам в Альфамобайл Проценты высокие 33 период тоже можна выбрать Есть ли какие подводные камни?
joik, добрый день. Если в Мобайле перейти по ссылке "Гарантований кредит готівкою", открывается предварительно согласованное предложение банка с указанием условий предложения и возможных действий с ним. Отображаемые условия: · максимально доступная сумма кредита (которую клиент получит на карту, т.е. без учета страховки). В "Додаткові опції" отображается возможность оформления страховки. Опция страховки – установлена по умолчанию. Если клиент желает оформить кредит без страховки, необходимо снять отметку "Застрахувати кредит" и нажать кнопку "Зберегти". Если клиент отключил страховку, потом внес изменения по сроку или сумме, необходимо заново ее отключить. · максимальный срок кредита. · процентная ставка по кредиту. · размер ежемесячного платежа (с учетом страховки). · размер ежемесячной комиссии. · перечень доступных карт (по умолчанию доступна активная карта клиента), из которых нужно выбрать кату для перечисления кредитных средств. Клиент может изменить сумму и срок меньше, утвержденного банком.
Спасибо, офпреду, поработем с этим банковским продуктом
Кочевник написав:Ну ясно, що не ви. Телефонував клієнт банку, який надіслав реферальне посилання. Тому бажаю відключити його від бонусної програми, а також ці бонуси нарахувати мені.
Заборонити своїм клієнтам це робити не можемо і покарати за таку активність теж
Ну й отримуйте негатив від тих, хто не розуміє, що це клієнти займаються телефонним спамом. Хоча в повідомленні: "Приємна новина від Альфа-Банку, пропонуємо..." Певно репутація не варта тих десятків клієнтів, яких приведуть спамери. Тьфу.
Кочевник написав:Ну ясно, що не ви. Телефонував клієнт банку, який надіслав реферальне посилання. Тому бажаю відключити його від бонусної програми, а також ці бонуси нарахувати мені.
Заборонити своїм клієнтам це робити не можемо і покарати за таку активність теж
Ну й отримуйте негатив від тих, хто не розуміє, що це клієнти займаються телефонним спамом. Хоча в повідомленні: "Приємна новина від Альфа-Банку, пропонуємо..." Певно репутація не варта тих десятків клієнтів, яких приведуть спамери. Тьфу.
Чому ж зразу так... Будемо розбиратися хто вам телефонував.
Кочевник написав:Ну й отримуйте негатив від тих, хто не розуміє, що це клієнти займаються телефонним спамом. Хоча в повідомленні: "Приємна новина від Альфа-Банку, пропонуємо..." Певно репутація не варта тих десятків клієнтів, яких приведуть спамери. Тьфу.
Вы никогда не встречались с сетевым маркетингом? Некоторые мировые бренды только так и торгуют. И с репутацией у них все хорошо при этом.
Кочевник написав:Ну й отримуйте негатив від тих, хто не розуміє, що це клієнти займаються телефонним спамом. Хоча в повідомленні: "Приємна новина від Альфа-Банку, пропонуємо..." Певно репутація не варта тих десятків клієнтів, яких приведуть спамери. Тьфу.
Вы никогда не встречались с сетевым маркетингом? Некоторые мировые бренды только так и торгуют. И с репутацией у них все хорошо при этом.
Я їх відразу посилаю на... і не зв`язуюся з ними. А банк до цього не займався таким, а зараз зкотився.