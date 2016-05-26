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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7871787278737874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:42

  joik написав:Уважаемые учасники форума есть у кого то опыт по Моментальным грошам в Альфамобайл
Проценты высокие 33 период тоже можна выбрать
Есть ли какие подводные камни?

joik, добрый день. Если в Мобайле перейти по ссылке "Гарантований кредит готівкою", открывается предварительно согласованное предложение банка с указанием условий предложения и возможных действий с ним.
Отображаемые условия:
· максимально доступная сумма кредита (которую клиент получит на карту, т.е. без учета страховки). В "Додаткові опції" отображается возможность оформления страховки. Опция страховки – установлена по умолчанию. Если клиент желает оформить кредит без страховки, необходимо снять отметку "Застрахувати кредит" и нажать кнопку "Зберегти". Если клиент отключил страховку, потом внес изменения по сроку или сумме, необходимо заново ее отключить.
· максимальный срок кредита.
· процентная ставка по кредиту.
· размер ежемесячного платежа (с учетом страховки).
· размер ежемесячной комиссии.
· перечень доступных карт (по умолчанию доступна активная карта клиента), из которых нужно выбрать кату для перечисления кредитных средств.
Клиент может изменить сумму и срок меньше, утвержденного банком.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7630
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:44

  Кочевник написав:Ви краще піревірте реферальний лінк. Яке покарання буде для спамерів і який профіт для мене?

Для перевірки необхідні дані. Можливо, телефонували і не ми.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7630
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 652 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:49

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Уважаемые учасники форума есть у кого то опыт по Моментальным грошам в Альфамобайл
Проценты высокие 33 период тоже можна выбрать
Есть ли какие подводные камни?

joik, добрый день. Если в Мобайле перейти по ссылке "Гарантований кредит готівкою", открывается предварительно согласованное предложение банка с указанием условий предложения и возможных действий с ним.
Отображаемые условия:
· максимально доступная сумма кредита (которую клиент получит на карту, т.е. без учета страховки). В "Додаткові опції" отображается возможность оформления страховки. Опция страховки – установлена по умолчанию. Если клиент желает оформить кредит без страховки, необходимо снять отметку "Застрахувати кредит" и нажать кнопку "Зберегти". Если клиент отключил страховку, потом внес изменения по сроку или сумме, необходимо заново ее отключить.
· максимальный срок кредита.
· процентная ставка по кредиту.
· размер ежемесячного платежа (с учетом страховки).
· размер ежемесячной комиссии.
· перечень доступных карт (по умолчанию доступна активная карта клиента), из которых нужно выбрать кату для перечисления кредитных средств.
Клиент может изменить сумму и срок меньше, утвержденного банком.


Спасибо, офпреду, поработем с этим банковским продуктом
joik
 
Повідомлень: 122
З нами з: 24.07.17
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:03

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Ви краще піревірте реферальний лінк. Яке покарання буде для спамерів і який профіт для мене?

Для перевірки необхідні дані. Можливо, телефонували і не ми.

Ну ясно, що не ви. Телефонував клієнт банку, який надіслав реферальне посилання.
Тому бажаю відключити його від бонусної програми, а також ці бонуси нарахувати мені.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:39

  Кочевник написав:Ну ясно, що не ви. Телефонував клієнт банку, який надіслав реферальне посилання.
Тому бажаю відключити його від бонусної програми, а також ці бонуси нарахувати мені.

Заборонити своїм клієнтам це робити не можемо і покарати за таку активність теж :roll:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7630
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:42

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Ну ясно, що не ви. Телефонував клієнт банку, який надіслав реферальне посилання.
Тому бажаю відключити його від бонусної програми, а також ці бонуси нарахувати мені.

Заборонити своїм клієнтам це робити не можемо і покарати за таку активність теж :roll:

Ну й отримуйте негатив від тих, хто не розуміє, що це клієнти займаються телефонним спамом. Хоча в повідомленні: "Приємна новина від Альфа-Банку, пропонуємо..." Певно репутація не варта тих десятків клієнтів, яких приведуть спамери. Тьфу.
Кочевник
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 16.02.17
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:44

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Ну ясно, що не ви. Телефонував клієнт банку, який надіслав реферальне посилання.
Тому бажаю відключити його від бонусної програми, а також ці бонуси нарахувати мені.

Заборонити своїм клієнтам це робити не можемо і покарати за таку активність теж :roll:

Ну й отримуйте негатив від тих, хто не розуміє, що це клієнти займаються телефонним спамом. Хоча в повідомленні: "Приємна новина від Альфа-Банку, пропонуємо..." Певно репутація не варта тих десятків клієнтів, яких приведуть спамери. Тьфу.

Чому ж зразу так... Будемо розбиратися хто вам телефонував.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7630
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 652 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:47

  Кочевник написав:Ну й отримуйте негатив від тих, хто не розуміє, що це клієнти займаються телефонним спамом. Хоча в повідомленні: "Приємна новина від Альфа-Банку, пропонуємо..." Певно репутація не варта тих десятків клієнтів, яких приведуть спамери. Тьфу.


Вы никогда не встречались с сетевым маркетингом? :?
Некоторые мировые бренды только так и торгуют. И с репутацией у них все хорошо при этом.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:50

  Aps написав:
  Кочевник написав:Ну й отримуйте негатив від тих, хто не розуміє, що це клієнти займаються телефонним спамом. Хоча в повідомленні: "Приємна новина від Альфа-Банку, пропонуємо..." Певно репутація не варта тих десятків клієнтів, яких приведуть спамери. Тьфу.


Вы никогда не встречались с сетевым маркетингом? :?
Некоторые мировые бренды только так и торгуют. И с репутацией у них все хорошо при этом.

Я їх відразу посилаю на... і не зв`язуюся з ними. А банк до цього не займався таким, а зараз зкотився.
Кочевник
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 16.02.17
Подякував: 183 раз.
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