yuluk написав:

18.11.2019 в 18:23 произошла заморозка 0.00 USD с моей дебетовой гривневой карточки (Альфа-Банк). Бронирование происходило с ресурса ZIPBOOKS. Затем в промежуток 19:42-19:44 произошло списание 21 евро в гривневом эквиваленте с ресурса IVI_EUR. Данными ресурсами я никогда в жизни не пользовался и транзакции не совершал.

У сына с карты списали деньги:Это заявление он написал в киберполицию, а до этого долго общался с разными представителями нна ГЛ и пытался заблокировать платежи, но ответ -"деньги ушли, сделать ничего не можем, все вопросы в полицию".Получается банк никак не охраняет наши деньги. Непонятно почему не блокировалась карта после нескольких неудачных попыток, почему не приходила проверочная смс. Хорошо что все деньги, кроме этой суммы, были в доходном сейфе. Но как обезопаситься от такого в дальнейшем, что сын сделал неправильно.