RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7872787378747875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:26

Украли деньги с карты

У сына с карты списали деньги:
18.11.2019 в 18:23 произошла заморозка 0.00 USD с моей дебетовой гривневой карточки (Альфа-Банк). Бронирование происходило с ресурса ZIPBOOKS. Затем в промежуток 19:42-19:44 произошло списание 21 евро в гривневом эквиваленте с ресурса IVI_EUR. Данными ресурсами я никогда в жизни не пользовался и транзакции не совершал.

Это заявление он написал в киберполицию, а до этого долго общался с разными представителями нна ГЛ и пытался заблокировать платежи, но ответ -"деньги ушли, сделать ничего не можем, все вопросы в полицию".
Получается банк никак не охраняет наши деньги. Непонятно почему не блокировалась карта после нескольких неудачных попыток, почему не приходила проверочная смс. Хорошо что все деньги, кроме этой суммы, были в доходном сейфе. Но как обезопаситься от такого в дальнейшем, что сын сделал неправильно.
yuluk
 
Повідомлень: 193
З нами з: 04.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:33

  yuluk написав:У сына с карты списали деньги:
18.11.2019 в 18:23 произошла заморозка 0.00 USD с моей дебетовой гривневой карточки (Альфа-Банк). Бронирование происходило с ресурса ZIPBOOKS. Затем в промежуток 19:42-19:44 произошло списание 21 евро в гривневом эквиваленте с ресурса IVI_EUR. Данными ресурсами я никогда в жизни не пользовался и транзакции не совершал.

Это заявление он написал в киберполицию, а до этого долго общался с разными представителями нна ГЛ и пытался заблокировать платежи, но ответ -"деньги ушли, сделать ничего не можем, все вопросы в полицию".
Получается банк никак не охраняет наши деньги. Непонятно почему не блокировалась карта после нескольких неудачных попыток, почему не приходила проверочная смс. Хорошо что все деньги, кроме этой суммы, были в доходном сейфе. Но как обезопаситься от такого в дальнейшем, что сын сделал неправильно.

yuluk, добрый день. Напишите номер счета сына в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7632
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:47

Re: Альфа-Банк

  yuluk написав:...почему не приходила проверочная смс.
yuluk, в этом случае риски операции торговая точка взяла на себя и, если данную операцию не делали, то банк обращается в МПС и возрат должен прийти без проблем.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 08.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:56

  yuluk написав:Непонятно почему не блокировалась карта после нескольких неудачных попыток


зато блокируется карта при попытке совершить перевод между двумя СВОИМИ счетами внутри МАБа !!! + это после того как ты вошел в МАБ после 10-ти факторной авторизации и еще ввел одноразовый пароль. Тут риск серьезный - надо лочить - спасать бабки клиента. Спасибо за заботу Альфа-Банком ) При чем на конкретный вопрос после ответа что карта была забюлокирована "зараы моей бэзпеки" в чем для меня была угроза перекладывания моих денег из моего левого кармана в правый сообщить не могут.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36659
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5835 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:11

Добрый день!
Давно не совершал крупных покупок с карты Альфа-банка, поэтому не в курсе, что там сейчас с рассрочкой...
Подскажите, что выгоднее, чтобы не попадать на всякие комиссии и страховки, - заплатить картой (Максимум, лимита хватает) и затем оформить рассрочку или просто оформить кредит с льготным периодом под 0.01% на 3 - 5 месяцев в том же Альфа-банке в точке продажи (Comfy)?
Сумма предполагаемой покупки чуть меньше 20 тыс. грн.
Заранее благодарен!
Anadonta
 
Повідомлень: 619
З нами з: 25.11.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:28

  Anadonta написав:Добрый день!
Давно не совершал крупных покупок с карты Альфа-банка, поэтому не в курсе, что там сейчас с рассрочкой...
Подскажите, что выгоднее, чтобы не попадать на всякие комиссии и страховки, - заплатить картой (Максимум, лимита хватает) и затем оформить рассрочку или просто оформить кредит с льготным периодом под 0.01% на 3 - 5 месяцев в том же Альфа-банке в точке продажи (Comfy)?
Сумма предполагаемой покупки чуть меньше 20 тыс. грн.
Заранее благодарен!

Anadonta, добрый день. У нас есть еще вот такая рассрочка - https://alfabank.ua/private-persons/credits/legka-rozstrochka. А по рассрочке на карту действует льготный % по ежемесячной комиссии до 05.12.2019 - 1% вместо 1.8%.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7632
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:55

  yuluk написав:У сына с карты списали деньги:
18.11.2019 в 18:23 произошла заморозка 0.00 USD с моей дебетовой гривневой карточки (Альфа-Банк). Бронирование происходило с ресурса ZIPBOOKS. Затем в промежуток 19:42-19:44 произошло списание 21 евро в гривневом эквиваленте с ресурса IVI_EUR. Данными ресурсами я никогда в жизни не пользовался и транзакции не совершал.

Это заявление он написал в киберполицию, а до этого долго общался с разными представителями нна ГЛ и пытался заблокировать платежи, но ответ -"деньги ушли, сделать ничего не можем, все вопросы в полицию".
Получается банк никак не охраняет наши деньги. Непонятно почему не блокировалась карта после нескольких неудачных попыток, почему не приходила проверочная смс. Хорошо что все деньги, кроме этой суммы, были в доходном сейфе. Но как обезопаситься от такого в дальнейшем, что сын сделал неправильно.

а заблокировать карты самому и написать заявление на опротестование операции разве не вариант? зачем вообще полиция?

ЗЫ
вопрос к офпреду - а как вообще пишется заявление на опротестование операции?
mephala
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 07.04.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7872787378747875
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Kevin, kostya77, Pater, riwalir, Кочевник, Волоdимир і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 552, 553, 554
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5537 738989
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 11:43
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3555, 3556, 3557
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35565 4400436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 11:39
vollena71
Піреус Банк МКБ 1 ... 127, 128, 129
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1286 341511
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 10:08
Son of Sun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78747)
19.11.2019 11:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.