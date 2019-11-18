У сына с карты списали деньги: 18.11.2019 в 18:23 произошла заморозка 0.00 USD с моей дебетовой гривневой карточки (Альфа-Банк). Бронирование происходило с ресурса ZIPBOOKS. Затем в промежуток 19:42-19:44 произошло списание 21 евро в гривневом эквиваленте с ресурса IVI_EUR. Данными ресурсами я никогда в жизни не пользовался и транзакции не совершал.
Это заявление он написал в киберполицию, а до этого долго общался с разными представителями нна ГЛ и пытался заблокировать платежи, но ответ -"деньги ушли, сделать ничего не можем, все вопросы в полицию". Получается банк никак не охраняет наши деньги. Непонятно почему не блокировалась карта после нескольких неудачных попыток, почему не приходила проверочная смс. Хорошо что все деньги, кроме этой суммы, были в доходном сейфе. Но как обезопаситься от такого в дальнейшем, что сын сделал неправильно.
yuluk написав:У сына с карты списали деньги: 18.11.2019 в 18:23 произошла заморозка 0.00 USD с моей дебетовой гривневой карточки (Альфа-Банк). Бронирование происходило с ресурса ZIPBOOKS. Затем в промежуток 19:42-19:44 произошло списание 21 евро в гривневом эквиваленте с ресурса IVI_EUR. Данными ресурсами я никогда в жизни не пользовался и транзакции не совершал.
Это заявление он написал в киберполицию, а до этого долго общался с разными представителями нна ГЛ и пытался заблокировать платежи, но ответ -"деньги ушли, сделать ничего не можем, все вопросы в полицию". Получается банк никак не охраняет наши деньги. Непонятно почему не блокировалась карта после нескольких неудачных попыток, почему не приходила проверочная смс. Хорошо что все деньги, кроме этой суммы, были в доходном сейфе. Но как обезопаситься от такого в дальнейшем, что сын сделал неправильно.
yuluk, добрый день. Напишите номер счета сына в ЛС, проверю.
yuluk написав:Непонятно почему не блокировалась карта после нескольких неудачных попыток
зато блокируется карта при попытке совершить перевод между двумя СВОИМИ счетами внутри МАБа !!! + это после того как ты вошел в МАБ после 10-ти факторной авторизации и еще ввел одноразовый пароль. Тут риск серьезный - надо лочить - спасать бабки клиента. Спасибо за заботу Альфа-Банком ) При чем на конкретный вопрос после ответа что карта была забюлокирована "зараы моей бэзпеки" в чем для меня была угроза перекладывания моих денег из моего левого кармана в правый сообщить не могут.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Добрый день! Давно не совершал крупных покупок с карты Альфа-банка, поэтому не в курсе, что там сейчас с рассрочкой... Подскажите, что выгоднее, чтобы не попадать на всякие комиссии и страховки, - заплатить картой (Максимум, лимита хватает) и затем оформить рассрочку или просто оформить кредит с льготным периодом под 0.01% на 3 - 5 месяцев в том же Альфа-банке в точке продажи (Comfy)? Сумма предполагаемой покупки чуть меньше 20 тыс. грн. Заранее благодарен!
Anadonta написав:Добрый день! Давно не совершал крупных покупок с карты Альфа-банка, поэтому не в курсе, что там сейчас с рассрочкой... Подскажите, что выгоднее, чтобы не попадать на всякие комиссии и страховки, - заплатить картой (Максимум, лимита хватает) и затем оформить рассрочку или просто оформить кредит с льготным периодом под 0.01% на 3 - 5 месяцев в том же Альфа-банке в точке продажи (Comfy)? Сумма предполагаемой покупки чуть меньше 20 тыс. грн. Заранее благодарен!
yuluk написав:У сына с карты списали деньги: 18.11.2019 в 18:23 произошла заморозка 0.00 USD с моей дебетовой гривневой карточки (Альфа-Банк). Бронирование происходило с ресурса ZIPBOOKS. Затем в промежуток 19:42-19:44 произошло списание 21 евро в гривневом эквиваленте с ресурса IVI_EUR. Данными ресурсами я никогда в жизни не пользовался и транзакции не совершал.
Это заявление он написал в киберполицию, а до этого долго общался с разными представителями нна ГЛ и пытался заблокировать платежи, но ответ -"деньги ушли, сделать ничего не можем, все вопросы в полицию". Получается банк никак не охраняет наши деньги. Непонятно почему не блокировалась карта после нескольких неудачных попыток, почему не приходила проверочная смс. Хорошо что все деньги, кроме этой суммы, были в доходном сейфе. Но как обезопаситься от такого в дальнейшем, что сын сделал неправильно.
а заблокировать карты самому и написать заявление на опротестование операции разве не вариант? зачем вообще полиция?
ЗЫ вопрос к офпреду - а как вообще пишется заявление на опротестование операции?