RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7873787478757876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:01

Esq
валюту (usd, eur) наразі приймають лише зелені ТСО ПБ
тих, що найбільше в Україні і БСУ загалом
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6512
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:03

  Seva написав:Esq ніт, Альфа считает что такие излишества ни к чему


Плохо.

Кстати, не знаете может у кого из банков есть иной взгляд на это?
Esq
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 18.08.06
Подякував: 464 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:04

  greenozon написав:Esq
валюту (usd, eur) наразі приймають лише зелені ТСО ПБ
тих, що найбільше в Україні і БСУ загалом

Спасибо.
Esq
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 18.08.06
Подякував: 464 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:04

Re: Альфа-Банк

IVI это москальский кинотеатр, да и сумма намекает, что скорее всего была какая-то забытая трайал подписка, которая закончилась платной подпиской :mrgreen:

Esq ПроКредит
Seva
 
Повідомлень: 214
З нами з: 16.03.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:19

  mephala написав:вопрос к офпреду - а как вообще пишется заявление на опротестование операции?

mephala, добрый день. В подобных случаях, после списания операции со счета, можно подать претензию держателя ПК, для оспаривания операции в рамках МПС. Бланк на нашем официальном сайте.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7873787478757876
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1660, 1661, 1662
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16611 2363963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 13:17
clientage
А-Банк 1 ... 1414, 1415, 1416
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14156 1966035
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 12:47
novichok
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3555, 3556, 3557
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35567 4400660
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 12:03
VASH

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.