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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:01
Esq
валюту (usd, eur) наразі приймають лише зелені ТСО ПБ
тих, що найбільше в Україні і БСУ загалом
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greenozon
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:03
Seva написав:Esq
ніт, Альфа считает что такие излишества ни к чему
Плохо.
Кстати, не знаете может у кого из банков есть иной взгляд на это?
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Esq
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:04
greenozon написав:Esq
валюту (usd, eur) наразі приймають лише зелені ТСО ПБ
тих, що найбільше в Україні і БСУ загалом
Спасибо.
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Esq
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:04
IVI это москальский кинотеатр, да и сумма намекает, что скорее всего была какая-то забытая трайал подписка, которая закончилась платной подпиской Esq
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Seva
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:19
mephala написав:
вопрос к офпреду - а как вообще пишется заявление на опротестование операции?
mephala, добрый день. В подобных случаях, после списания операции со счета, можно подать претензию держателя ПК, для оспаривания операции в рамках МПС. Бланк на нашем официальном сайте.
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Вів 19 лис, 2019 12:03
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