Esq
валюту (usd, eur) наразі приймають лише зелені ТСО ПБ
тих, що найбільше в Україні і БСУ загалом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:01
Esq
валюту (usd, eur) наразі приймають лише зелені ТСО ПБ
тих, що найбільше в Україні і БСУ загалом
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:03
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:04
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:04
Re: Альфа-Банк
IVI это москальский кинотеатр, да и сумма намекает, что скорее всего была какая-то забытая трайал подписка, которая закончилась платной подпиской
Esq ПроКредит
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:19
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:42
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер. Ув.оф.пред Аллы и бывалые клиенты подскажите как поступить? По пакету Ультра есть абонка за не выполнение условий. Как считается одно из условий,где нужно иметь 70к или в эквиваленте? Вот например я завтра сниму $ и положу гривну,то как посчитется остаток средств? За вычетом снятых? Тогда будет меньше 70к. Или те,что положу по считаются завтрашним числом?
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:53
Считаются среднедевные остатки за месяц по всем счетам.
Есть возможность положить пару миллионов с небольшим на один день. )
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:55
Re: Альфа-Банк
Считаются среднемесячные остатки за весь месяц. То есть вам надо взять и суммировать сумму имеющихся остатков по всем счетам на утро каждого календарного дня в гривневом эквиваленте и разделить на количество дней в месяце. Если полученное число будет больше 70к - вы условие выполнили. Если по предварительным расчеам будете видеть что не выходите на сумму - можно в последние дни добросить побольше денег на счета, чтобы перекрыть "недобор" начала месяца. По сути именно так раньше поступали сами банки для выполнения требований НБУ по "обязательным резервам"
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