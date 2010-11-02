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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7873787478757876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:01

Esq
валюту (usd, eur) наразі приймають лише зелені ТСО ПБ
тих, що найбільше в Україні і БСУ загалом
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:03

  Seva написав:Esq ніт, Альфа считает что такие излишества ни к чему


Плохо.

Кстати, не знаете может у кого из банков есть иной взгляд на это?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:04

  greenozon написав:Esq
валюту (usd, eur) наразі приймають лише зелені ТСО ПБ
тих, що найбільше в Україні і БСУ загалом

Спасибо.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:04

Re: Альфа-Банк

IVI это москальский кинотеатр, да и сумма намекает, что скорее всего была какая-то забытая трайал подписка, которая закончилась платной подпиской :mrgreen:

Esq ПроКредит
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:19

  mephala написав:вопрос к офпреду - а как вообще пишется заявление на опротестование операции?

mephala, добрый день. В подобных случаях, после списания операции со счета, можно подать претензию держателя ПК, для оспаривания операции в рамках МПС. Бланк на нашем официальном сайте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:42

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Ув.оф.пред Аллы и бывалые клиенты подскажите как поступить? По пакету Ультра есть абонка за не выполнение условий. Как считается одно из условий,где нужно иметь 70к или в эквиваленте? Вот например я завтра сниму $ и положу гривну,то как посчитется остаток средств? За вычетом снятых? Тогда будет меньше 70к. Или те,что положу по считаются завтрашним числом?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:53

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ув.оф.пред Аллы и бывалые клиенты подскажите как поступить? По пакету Ультра есть абонка за не выполнение условий. Как считается одно из условий,где нужно иметь 70к или в эквиваленте? Вот например я завтра сниму $ и положу гривну,то как посчитется остаток средств? За вычетом снятых? Тогда будет меньше 70к. Или те,что положу по считаются завтрашним числом?


Считаются среднедевные остатки за месяц по всем счетам.
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf.

Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для
фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунк у суми залишків на
рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня
календарного місяця.


Есть возможность положить пару миллионов с небольшим на один день. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:55

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ув.оф.пред Аллы и бывалые клиенты подскажите как поступить? По пакету Ультра есть абонка за не выполнение условий. Как считается одно из условий,где нужно иметь 70к или в эквиваленте? Вот например я завтра сниму $ и положу гривну,то как посчитется остаток средств? За вычетом снятых? Тогда будет меньше 70к. Или те,что положу по считаются завтрашним числом?

Считаются среднемесячные остатки за весь месяц. То есть вам надо взять и суммировать сумму имеющихся остатков по всем счетам на утро каждого календарного дня в гривневом эквиваленте и разделить на количество дней в месяце. Если полученное число будет больше 70к - вы условие выполнили. Если по предварительным расчеам будете видеть что не выходите на сумму - можно в последние дни добросить побольше денег на счета, чтобы перекрыть "недобор" начала месяца. По сути именно так раньше поступали сами банки для выполнения требований НБУ по "обязательным резервам" ;)
Flamingo
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