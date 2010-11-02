2 Альфа-Банк
Пакет Ультра.
Идут списания по пакету, по USD+UAH карте, движений нет, только депо.
Вопрос почему идут списания, если выполняется условия больше 70К в эквиваленте на депо?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:08
Re: Альфа-Банк
2 Альфа-Банк
Пакет Ультра.
Идут списания по пакету, по USD+UAH карте, движений нет, только депо.
Вопрос почему идут списания, если выполняется условия больше 70К в эквиваленте на депо?
……
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:10
Justin
Сделал заказ на Розетке с доставкой Justin, думаю, может расплатиться дебеткой Альфы. Возник вопрос, как у них настроены терминалы - как оплата услуг/товаров или как р2р, т.е. получу ли я свои 0,5% бонуса и тут или меня может ожидает какая то комиссия и прийти лучше с кешем. Кстати, есть ли она с карт Ультра р2р?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:12
Ув. подскажите какой картой можно п2п платеж заплатить без комиссии? (без 0.5%)
У Аллы есть лимит 15к п2п, но я не знаю действует ли этот лимит к оплате товаров с настройкой терминала как п2п.
Кто знает, то буду признателен за ответ, тоже.
Приват, Ощад берет 0.5%
Кроме, моно, что еще можно заюзать? может есть скунс как универсальная карта? где пополнение бесплатно? Белки? что еще может быть?
я не хочу 50$ -100$ комиссии платить, и так большая комиссия другая
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:40
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:52
если речь о терминалах ака новая почта то любой кредиткой аллы заточенной под снятие кредитной налички без мзды. в грейс не идет. ну или дебетка.
если речь по реальной перекидке между картами по п2п то дебетка.
Додано: Вів 19 лис, 2019 22:15
mephala
лимит в 15к в дебетке сработет при оплате по п2п в Альфе?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Вів 19 лис, 2019 22:21
шо нада сделать?
а то по всем веткам оплата, п2п, терминал- кони люди
Додано: Вів 19 лис, 2019 22:24
Додано: Вів 19 лис, 2019 22:40
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