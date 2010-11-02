RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7874787578767877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:08

Re: Альфа-Банк

2 Альфа-Банк

Пакет Ультра.
Идут списания по пакету, по USD+UAH карте, движений нет, только депо.
Вопрос почему идут списания, если выполняется условия больше 70К в эквиваленте на депо?
……
Onore
 
Повідомлень: 36
З нами з: 25.12.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:10

Justin

Сделал заказ на Розетке с доставкой Justin, думаю, может расплатиться дебеткой Альфы. Возник вопрос, как у них настроены терминалы - как оплата услуг/товаров или как р2р, т.е. получу ли я свои 0,5% бонуса и тут или меня может ожидает какая то комиссия и прийти лучше с кешем. Кстати, есть ли она с карт Ультра р2р?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:12

Ув. подскажите какой картой можно п2п платеж заплатить без комиссии? (без 0.5%)

У Аллы есть лимит 15к п2п, но я не знаю действует ли этот лимит к оплате товаров с настройкой терминала как п2п.
Кто знает, то буду признателен за ответ, тоже.

Приват, Ощад берет 0.5%

Кроме, моно, что еще можно заюзать? может есть скунс как универсальная карта? где пополнение бесплатно? Белки? что еще может быть?

я не хочу 50$ -100$ комиссии платить, и так большая комиссия другая
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 22.12.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:40

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Ув. подскажите какой картой можно п2п платеж заплатить без комиссии? (без 0.5%)

Виикой за "свои"
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3305
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:52

  proftpd66 написав:Ув. подскажите какой картой можно п2п платеж заплатить без комиссии? (без 0.5%)

У Аллы есть лимит 15к п2п, но я не знаю действует ли этот лимит к оплате товаров с настройкой терминала как п2п.
Кто знает, то буду признателен за ответ, тоже.

Приват, Ощад берет 0.5%

Кроме, моно, что еще можно заюзать? может есть скунс как универсальная карта? где пополнение бесплатно? Белки? что еще может быть?

я не хочу 50$ -100$ комиссии платить, и так большая комиссия другая

если речь о терминалах ака новая почта то любой кредиткой аллы заточенной под снятие кредитной налички без мзды. в грейс не идет. ну или дебетка.
если речь по реальной перекидке между картами по п2п то дебетка.
mephala
 
Повідомлень: 5917
З нами з: 07.04.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:15

mephala

лимит в 15к в дебетке сработет при оплате по п2п в Альфе?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 22.12.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:21

шо нада сделать?
а то по всем веткам оплата, п2п, терминал- кони люди
v57
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:24

  proftpd66 написав:mephala

лимит в 15к в дебетке сработет при оплате по п2п в Альфе?

врядли
mephala
 
Повідомлень: 5917
З нами з: 07.04.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:40

  v57 написав:шо нада сделать?
а то по всем веткам оплата, п2п, терминал- кони люди

Контрабас новой почтой гонит :)
Или шлюх оплачивает через нп.

Самые частые темы с профтп :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7874787578767877
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1414, 1415, 1416
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14157 1966615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 20:34
novichok
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3556, 3557, 3558
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35577 4401832
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 19:18
anis
Банк Глобус 1 ... 553, 554, 555
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5542 739622
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 16:24
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78769)
19.11.2019 22:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.