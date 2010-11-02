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Альфа-Банк
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:08
2 Альфа-Банк
Пакет Ультра.
Идут списания по пакету, по USD+UAH карте, движений нет, только депо.
Вопрос почему идут списания, если выполняется условия больше 70К в эквиваленте на депо?
……
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Onore
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:10
Сделал заказ на Розетке с доставкой Justin, думаю, может расплатиться дебеткой Альфы. Возник вопрос, как у них настроены терминалы - как оплата услуг/товаров или как р2р, т.е. получу ли я свои 0,5% бонуса и тут или меня может ожидает какая то комиссия и прийти лучше с кешем. Кстати, есть ли она с карт Ультра р2р?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:12
Ув. подскажите какой картой можно п2п платеж заплатить без комиссии? (без 0.5%)
У Аллы есть лимит 15к п2п, но я не знаю действует ли этот лимит к оплате товаров с настройкой терминала как п2п.
Кто знает, то буду признателен за ответ, тоже.
Приват, Ощад берет 0.5%
Кроме, моно, что еще можно заюзать? может есть скунс как универсальная карта? где пополнение бесплатно? Белки? что еще может быть?
я не хочу 50$ -100$ комиссии платить, и так большая комиссия другая
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:40
proftpd66 написав:
Ув. подскажите какой картой можно п2п платеж заплатить без комиссии? (без 0.5%)
Виикой за "свои"
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Flamingo
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:52
proftpd66 написав:
Ув. подскажите какой картой можно п2п платеж заплатить без комиссии?
(без 0.5%)
У Аллы есть лимит 15к п2п, но я не знаю действует ли этот лимит к оплате товаров с настройкой терминала как п2п.Кто знает, то буду признателен за ответ, тоже.
Приват, Ощад берет 0.5%Кроме
, моно, что еще можно заюзать? может есть скунс как универсальная карта? где пополнение бесплатно? Белки? что еще может быть?
я не хочу 50$ -100$ комиссии платить, и так большая комиссия другая
если речь о терминалах ака новая почта то любой кредиткой аллы заточенной под снятие кредитной налички без мзды. в грейс не идет. ну или дебетка.
если речь по реальной перекидке между картами по п2п то дебетка.
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mephala
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:15
mephala
лимит в 15к в дебетке сработет при оплате по п2п в Альфе?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:21
шо нада сделать?
а то по всем веткам оплата, п2п, терминал- кони люди
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v57
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:24
proftpd66 написав:mephala
лимит в 15к в дебетке сработет при оплате по п2п в Альфе?
врядли
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mephala
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:40
v57 написав:
шо нада сделать?
а то по всем веткам оплата, п2п, терминал- кони люди
Контрабас новой почтой гонит
Или шлюх оплачивает через нп.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 23:13
Flamingo написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ув.оф.пред Аллы и бывалые клиенты подскажите как поступить? По пакету Ультра есть абонка за не выполнение условий. Как считается одно из условий,где нужно иметь 70к или в эквиваленте? Вот например я завтра сниму $ и положу гривну,то как посчитется остаток средств? За вычетом снятых? Тогда будет меньше 70к. Или те,что положу по считаются завтрашним числом?
Считаются среднемесячные остатки за весь месяц. То есть вам надо взять и суммировать сумму имеющихся остатков по всем счетам на утро каждого календарного дня в гривневом эквиваленте и разделить на количество дней в месяце. Если полученное число будет больше 70к - вы условие выполнили. Если по предварительным расчеам будете видеть что не выходите на сумму - можно в последние дни добросить побольше денег на счета, чтобы перекрыть "недобор" начала месяца. По сути именно так раньше поступали сами банки для выполнения требований НБУ по "обязательным резервам"
Можно снять в начале нового месяца и/или покупка продуктов. Не?
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