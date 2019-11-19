могут списывать за смс
могут списывать за не активность карт
70К считают по НБУ - если в впритык тоже стоит учитывать
может ещё за что-то - у них багатая фантазия на этот счёт
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 04:32
могут списывать за смс
могут списывать за не активность карт
70К считают по НБУ - если в впритык тоже стоит учитывать
может ещё за что-то - у них багатая фантазия на этот счёт
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 20 лис, 2019 04:36
Господа какие тут правила и "сюрпризы" по миграции из «Platinum Black» в «Comfort»?
что нужно сделать и учитывать?
где оформлять - в отделении или в чате?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
|