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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7875787678777878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 04:32

  Onore написав:2 Альфа-Банк

Пакет Ультра.
Идут списания по пакету, по USD+UAH карте, движений нет, только депо.
Вопрос почему идут списания, если выполняется условия больше 70К в эквиваленте на депо?


могут списывать за смс
могут списывать за не активность карт
70К считают по НБУ - если в впритык тоже стоит учитывать
может ещё за что-то - у них багатая фантазия на этот счёт
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 04:36

Господа какие тут правила и "сюрпризы" по миграции из «Platinum Black» в «Comfort»?
что нужно сделать и учитывать?
где оформлять - в отделении или в чате?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 21.04.11
Подякував: 490 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7875787678777878
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