Flamingo написав:

_PORT_UA написав: Добрый вечер. Ув.оф.пред Аллы и бывалые клиенты подскажите как поступить? По пакету Ультра есть абонка за не выполнение условий. Как считается одно из условий,где нужно иметь 70к или в эквиваленте? Вот например я завтра сниму $ и положу гривну,то как посчитется остаток средств? За вычетом снятых? Тогда будет меньше 70к. Или те,что положу по считаются завтрашним числом? Добрый вечер. Ув.оф.пред Аллы и бывалые клиенты подскажите как поступить? По пакету Ультра есть абонка за не выполнение условий. Как считается одно из условий,где нужно иметь 70к или в эквиваленте? Вот например я завтра сниму $ и положу гривну,то как посчитется остаток средств? За вычетом снятых? Тогда будет меньше 70к. Или те,что положу по считаются завтрашним числом?

Считаются среднемесячные остатки за весь месяц. То есть вам надо взять и суммировать сумму имеющихся остатков по всем счетам на утро каждого календарного дня в гривневом эквиваленте и разделить на количество дней в месяце. Если полученное число будет больше 70к - вы условие выполнили. Если по предварительным расчеам будете видеть что не выходите на сумму - можно в последние дни добросить побольше денег на счета, чтобы перекрыть "недобор" начала месяца. По сути именно так раньше поступали сами банки для выполнения требований НБУ по "обязательным резервам"