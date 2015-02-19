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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7876787778787879>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 23:13

  Flamingo написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ув.оф.пред Аллы и бывалые клиенты подскажите как поступить? По пакету Ультра есть абонка за не выполнение условий. Как считается одно из условий,где нужно иметь 70к или в эквиваленте? Вот например я завтра сниму $ и положу гривну,то как посчитется остаток средств? За вычетом снятых? Тогда будет меньше 70к. Или те,что положу по считаются завтрашним числом?

Считаются среднемесячные остатки за весь месяц. То есть вам надо взять и суммировать сумму имеющихся остатков по всем счетам на утро каждого календарного дня в гривневом эквиваленте и разделить на количество дней в месяце. Если полученное число будет больше 70к - вы условие выполнили. Если по предварительным расчеам будете видеть что не выходите на сумму - можно в последние дни добросить побольше денег на счета, чтобы перекрыть "недобор" начала месяца. По сути именно так раньше поступали сами банки для выполнения требований НБУ по "обязательным резервам" ;)

Можно снять в начале нового месяца и/или покупка продуктов. Не?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 04:32

  Onore написав:2 Альфа-Банк

Пакет Ультра.
Идут списания по пакету, по USD+UAH карте, движений нет, только депо.
Вопрос почему идут списания, если выполняется условия больше 70К в эквиваленте на депо?


могут списывать за смс
могут списывать за не активность карт
70К считают по НБУ - если в впритык тоже стоит учитывать
может ещё за что-то - у них багатая фантазия на этот счёт
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 04:36

Господа какие тут правила и "сюрпризы" по миграции из «Platinum Black» в «Comfort»?
что нужно сделать и учитывать?
где оформлять - в отделении или в чате?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 07:30

  uaprofi написав:Господа какие тут правила и "сюрпризы" по миграции из «Platinum Black» в «Comfort»?
что нужно сделать и учитывать?
где оформлять - в отделении или в чате?

Общественность разочарована! А как же обещание закрыть все карты и покинуть банк навсегда?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 07:53

  uaprofi написав:Господа какие тут правила и "сюрпризы" по миграции из «Platinum Black» в «Comfort»?
что нужно сделать и учитывать?
где оформлять - в отделении или в чате?

Свого часу на Погорільця мігрував...сюрпризів не було.
Закрив Блек і зразу ж відкрив Погорільця.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:07

  Onore написав:2 Альфа-Банк

Пакет Ультра.
Идут списания по пакету, по USD+UAH карте, движений нет, только депо.
Вопрос почему идут списания, если выполняется условия больше 70К в эквиваленте на депо?

Onore, добрый день. Ежемесячная комиссия за обслуживания пакета не может списываться сразу с двух счетов. Вы уверены, что это она, а не Альфа-Чек, например? Напишите ИНН в ЛС, проверю.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:09

  ГеннадийUA написав:Сделал заказ на Розетке с доставкой Justin, думаю, может расплатиться дебеткой Альфы. Возник вопрос, как у них настроены терминалы - как оплата услуг/товаров или как р2р, т.е. получу ли я свои 0,5% бонуса и тут или меня может ожидает какая то комиссия и прийти лучше с кешем. Кстати, есть ли она с карт Ультра р2р?

ГеннадийUA, добрый день. Комиссии за списание р2р перевода с карт Ультра нет.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:18

Alfa_Bank, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку.
Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:23

  Кочевник написав:Alfa_Bank, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку.
Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.

Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:26

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку.
Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.

Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.

В мене останнє повідомлення за 09:45.
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