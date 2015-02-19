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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:41
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку.
Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.
Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.
В мене останнє повідомлення за 09:45.
Хм... Продублювала.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:55
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
[_quote="4798430:Кочевник"]Alfa_Bank
, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку.
Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.[_quote]
Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.
В мене останнє повідомлення за 09:45.
Хм... Продублювала.
Ну у вас і "партнери". Непріємно, дуже.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:04
Alfa_Bank ,по моему вопросу что скажите?Если я сегодня сниму часть средств в одной валюте и сумма остатков на счетах будет меньше 70к,но сегодня же доложу до необходимого уровня в другой,то за сегодняшний день как система посчитает остатки?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:32
_PORT_UA написав:Alfa_Bank
,по моему вопросу что скажите?Если я сегодня сниму часть средств в одной валюте и сумма остатков на счетах будет меньше 70к,но сегодня же доложу до необходимого уровня в другой,то за сегодняшний день как система посчитает остатки?
_PORT_UA, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:57
Alfa_Bank ,если получится,то сообщите до обеда. Заранее спасибо.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:07
_PORT_UA написав:Alfa_Bank
,если получится,то сообщите до обеда. Заранее спасибо.
Остаток считается на конец операционного дня. Поэтому, если сегодня снимете, а потом внесете средства и внесение пройдет по счету, то засчитаем ту сумму, что будет на конец дня.
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Alfa_Bank
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