Кочевник написав:Alfa_Bank, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку. Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.
Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.
Alfa_Bank написав:[_quote="4798430:Кочевник"]Alfa_Bank, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку. Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.[_quote] Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.
Alfa_Bank ,по моему вопросу что скажите?Если я сегодня сниму часть средств в одной валюте и сумма остатков на счетах будет меньше 70к,но сегодня же доложу до необходимого уровня в другой,то за сегодняшний день как система посчитает остатки?
_PORT_UA написав:Alfa_Bank ,по моему вопросу что скажите?Если я сегодня сниму часть средств в одной валюте и сумма остатков на счетах будет меньше 70к,но сегодня же доложу до необходимого уровня в другой,то за сегодняшний день как система посчитает остатки?
Alfa_Bank Добрый день! Пожалуйста, просветите по рассрочке. Вчера совершил покупку за счет кредитного лимита. Карта новая - получил неделю назад (Максимум, перевыпустил с чипом вместо нечипованной). Сегодня по идее должно быть sms с предложением рассрочки? Или для новой карты нужно было активировать такую возможность? Заранее благодарен!
Купил месяц назад новый телефон, установил приложение. С тех пор НИ РАЗУ не получил уведомление ни о снятии, ни о зачислении на карту. В приложении всё включено, разрешения дал абсолютно все. Что можно ещё посмотреть?
Востаннє редагувалось pfauter в Сер 20 лис, 2019 12:37, всього редагувалось 1 раз.