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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78777878787978807881>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:41

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку.
Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.

Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.

В мене останнє повідомлення за 09:45.

Хм... Продублювала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:55

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:[_quote="4798430:Кочевник"]Alfa_Bank, як там пошуки спамера? Який телефонує мені на фінансовий номер з використанням номера, представляється Альфа-Банком, пропонує кредитку Максимум і скидає реферальне посилання, за яким я повинен оформити цю кредитку.
Оскільки ви таких спамерів заохочуєте, то певно ще довго шукати цього спамера.[_quote]
Кочевник, доброго дня. Я вам відписалась вчора у відповідь на ваше повідомлення в ПП 16:39.

В мене останнє повідомлення за 09:45.

Хм... Продублювала.

Ну у вас і "партнери". Непріємно, дуже.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:04

Alfa_Bank ,по моему вопросу что скажите?Если я сегодня сниму часть средств в одной валюте и сумма остатков на счетах будет меньше 70к,но сегодня же доложу до необходимого уровня в другой,то за сегодняшний день как система посчитает остатки?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:32

  _PORT_UA написав:Alfa_Bank ,по моему вопросу что скажите?Если я сегодня сниму часть средств в одной валюте и сумма остатков на счетах будет меньше 70к,но сегодня же доложу до необходимого уровня в другой,то за сегодняшний день как система посчитает остатки?

_PORT_UA, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:57

Alfa_Bank ,если получится,то сообщите до обеда. Заранее спасибо.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:07

  _PORT_UA написав:Alfa_Bank ,если получится,то сообщите до обеда. Заранее спасибо.

Остаток считается на конец операционного дня. Поэтому, если сегодня снимете, а потом внесете средства и внесение пройдет по счету, то засчитаем ту сумму, что будет на конец дня.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:47

  curiousobro написав:
  v57 написав:шо нада сделать?
а то по всем веткам оплата, п2п, терминал- кони люди

Контрабас новой почтой гонит :)
Или шлюх оплачивает через нп.

Самые частые темы с профтп :)


Даже, АМКУ разрешил Тигипко с монобанком (который конкурент Аллы) купить у Фирташа столичную «Арену-Сити»

https://ubr.ua/ukraine-and-world/events ... ti-3887944

Фирташ, газ почти бесплатно продавал, а эти реформаторы сейчас поднимут цену за аренду в 10, так как на газ подняли.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:48

  _PORT_UA написав:Alfa_Bank ,если получится,то сообщите до обеда. Заранее спасибо.

во сколько обедаете?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:56

Alfa_Bank
Добрый день!
Пожалуйста, просветите по рассрочке. Вчера совершил покупку за счет кредитного лимита. Карта новая - получил неделю назад (Максимум, перевыпустил с чипом вместо нечипованной). Сегодня по идее должно быть sms с предложением рассрочки? Или для новой карты нужно было активировать такую возможность?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:57

Купил месяц назад новый телефон, установил приложение. С тех пор НИ РАЗУ не получил уведомление ни о снятии, ни о зачислении на карту.
В приложении всё включено, разрешения дал абсолютно все.
Что можно ещё посмотреть?
Востаннє редагувалось pfauter в Сер 20 лис, 2019 12:37, всього редагувалось 1 раз.
pfauter
 
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