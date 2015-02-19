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Альфа-Банк
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:07
Перевод по ибан с 18 числа висит проведен но не завершен. Перевод в ту же структуру по обычным реквизитам 19 числа завершен и поступил на счет в тот же день. Так можно и на штраф нарваться. Очень удобный и быстрый в альфе ибан...
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:09
Anadonta написав:Alfa_Bank
Добрый день!
Пожалуйста, просветите по рассрочке. Вчера совершил покупку за счет кредитного лимита. Карта новая - получил неделю назад (Максимум, перевыпустил с чипом вместо нечипованной). Сегодня по идее должно быть sms с предложением рассрочки? Или для новой карты нужно было активировать такую возможность?
Заранее благодарен!
Anadonta, добрый день. Отдельно ничего активировать не нужно. Если операция под условия рассрочки подходит, то смс приходит сразу после операции. Исключение, если на счете есть хотя бы одна копейка собственных средств или операция в валюте, то смс придет после списания суммы со счета.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:13
pfauter написав:
Купил месяц назад новый телефон, установил приложение. С тех пор НИ РАЗУ не получил уведомление не о снятии, не о зачислении на карту.
В приложении всё включено, разрешения дал абсолютно все.
Что можно ещё посмотреть?
pfauter, добрый день. При установке приложения на новое устройство, нужно заново переподключить пуш-уведомления. Иначе они будут отправляться на старое устройство.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:16
jokk написав:
Перевод по ибан с 18 числа висит проведен но не завершен. Перевод в ту же структуру по обычным реквизитам 19 числа завершен и поступил на счет в тот же день. Так можно и на штраф нарваться. Очень удобный и быстрый в альфе ибан...
jokk, добрый день. Так не должно быть. Средства на карту вам вернулись? Напишите номер счета в ЛС, проверю.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:16
pfauter написав:
Купил месяц назад новый телефон, установил приложение. С тех пор НИ РАЗУ не получил уведомление не о снятии, не о зачислении на карту.
В приложении всё включено, разрешения дал абсолютно все.
Что можно ещё посмотреть?
я месяца 2 назад пытался понять алгоритм уведомлений от альфы, меняя разные настройки и разрешения в телефоне, в итоге получил такой ответ что если вам уведомление нужны заказывайте SMS поскольку доставка push-уведомлений не гарантируется
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:21
Alfa_Bank написав: pfauter написав:
Купил месяц назад новый телефон, установил приложение. С тех пор НИ РАЗУ не получил уведомление не о снятии, не о зачислении на карту.
В приложении всё включено, разрешения дал абсолютно все.
Что можно ещё посмотреть?
pfauter, добрый день. При установке приложения на новое устройство, нужно заново переподключить пуш-уведомления. Иначе они будут отправляться на старое устройство.
Подскажите, где их нужно переподключить? Вижу только выключатель "Скрыть уведомления"
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:26
pfauter написав: Alfa_Bank написав: pfauter написав:
Купил месяц назад новый телефон, установил приложение. С тех пор НИ РАЗУ не получил уведомление не о снятии, не о зачислении на карту.
В приложении всё включено, разрешения дал абсолютно все.
Что можно ещё посмотреть?
pfauter, добрый день. При установке приложения на новое устройство, нужно заново переподключить пуш-уведомления. Иначе они будут отправляться на старое устройство.
Подскажите, где их нужно переподключить? Вижу только выключатель "Скрыть уведомления"
В Альфа-Мобайл по кожній картці.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:28
Ок, переподкоючил. Увидим как будет. Спасибо!
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:29
pfauter написав: Alfa_Bank написав: pfauter написав:
Купил месяц назад новый телефон, установил приложение. С тех пор НИ РАЗУ не получил уведомление не о снятии, не о зачислении на карту.
В приложении всё включено, разрешения дал абсолютно все.
Что можно ещё посмотреть?
pfauter, добрый день. При установке приложения на новое устройство, нужно заново переподключить пуш-уведомления. Иначе они будут отправляться на старое устройство.
Подскажите, где их нужно переподключить? Вижу только выключатель "Скрыть уведомления"
Нужно зайти в Альфа-Мобайл, выбрать карту, зайти в меню "смс-информирование". Затем, подключить смс с вводом кода подтверждения, после снова перейти на пуш путем ввода кода-подтверждения.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:34
Делал, у меня несколько карт - сообщений нет!
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