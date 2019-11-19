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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:39
pfauter написав:
Делал, у меня несколько карт - сообщений нет!
Напишите в ЛС ИНН, проверю.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:41
Alfa_Bank написав:
Исключение, если на счете есть хотя бы одна копейка собственных средств... , то смс придет после списания суммы со счета.
Спасибо за оперативный ответ!
Да, на счету были кроме кредитных и собственные средства...
Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что если покупка была совершена 19, а расчетная дата по данной карте у меня 18, то первый платеж по рассрочке мне нужно будет внести не в декабре, а в январе? При этом будут ли списаны 60 грн. за обслуживание счета в декабре при условии, что других трат помимо платежа, на который оформлена рассрочка, не будет?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:46
Anadonta написав: Alfa_Bank написав:
Исключение, если на счете есть хотя бы одна копейка собственных средств... , то смс придет после списания суммы со счета.
Спасибо за оперативный ответ!
Да, на счету были кроме кредитных и собственные средства...
Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что если покупка была совершена 19, а расчетная дата по данной карте у меня 18, то первый платеж по рассрочке мне нужно будет внести не в декабре, а в январе? При этом будут ли списаны 60 грн. за обслуживание счета в декабре при условии, что других трат помимо платежа, на который оформлена рассрочка, не будет?
Первый ОМП по рассрочке формируется через одну расчетную дату, в вашем случае - в январе. Если вся сумма трат на РД в рассрочках, то комиссия 60 грн. не удерживается.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:05
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Премного благодарен!
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:10
Anadonta написав:Alfa_Bank
Премного благодарен!
Как всегда - на высоте! Однозначно - лучший представитель банков на Finance.ua!
Спасибо за приятные слова. Всегда рада помочь
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:13
Альфа, підкажіть, якщо минуломісячний борг по ЕКО в розстрочці, то при дебетуванні рахунка буде погашено поточний цьогомісячний борг?
Частково розстрочку погасити таким чином можна лише переведенням її в основний борг?
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kreuz
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:19
kreuz написав:
Альфа, підкажіть, якщо минуломісячний борг по ЕКО в розстрочці, то при дебетуванні рахунка буде погашено поточний цьогомісячний борг?
Частково розстрочку погасити таким чином можна лише переведенням її в основний борг?
kreuz, доброго дня. Якщо є борг по рахунку, за виключенням розстрочки, то він буде погашений / частково погашений при поповненні. Якщо хочете погасити саме розстрочку, то це потрібно зробити вручну через МАБ.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:20
Alfa_Bank написав: jokk написав:
Перевод по ибан с 18 числа висит проведен но не завершен. Перевод в ту же структуру по обычным реквизитам 19 числа завершен и поступил на счет в тот же день. Так можно и на штраф нарваться. Очень удобный и быстрый в альфе ибан...
jokk, добрый день. Так не должно быть. Средства на карту вам вернулись? Напишите номер счета в ЛС, проверю.
У меня другая ситуация. Тоже 18 число. Перевод по обычным реквизитам, но не знал, что организация перешла на ибан и сменила банк и счет. Перевод в истории обозначен красным "Отменен
". Деньги на счет не вернулись.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:21
Flamingo написав: pfauter написав:
Купил месяц назад новый телефон, установил приложение. С тех пор НИ РАЗУ не получил уведомление не о снятии, не о зачислении на карту.
В приложении всё включено, разрешения дал абсолютно все.
Что можно ещё посмотреть?
я месяца 2 назад пытался понять алгоритм уведомлений от альфы, меняя разные настройки и разрешения в телефоне, в итоге получил такой ответ что если вам уведомление нужны заказывайте SMS поскольку доставка push-уведомлений не гарантируется
Угуу. Но в Хистори в апликухе все уведомления появляются оперативно, и даже с ВКодами на 0 грн
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:22
BVA1 написав:
У меня другая ситуация. Тоже 18 число. Перевод по обычным реквизитам, но не знал, что организация перешла на ибан и сменила банк и счет. Перевод в истории обозначен красным "Отменен
". Деньги на счет не вернулись.
BVA1, добрый день. Напишите в личку номер счета, посмотрю.
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