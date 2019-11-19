Додано: Сер 20 лис, 2019 12:41

Alfa_Bank написав: Исключение, если на счете есть хотя бы одна копейка собственных средств... , то смс придет после списания суммы со счета. Исключение, если на счете есть хотя бы одна копейка собственных средств... , то смс придет после списания суммы со счета.

Спасибо за оперативный ответ!Да, на счету были кроме кредитных и собственные средства...Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что если покупка была совершена 19, а расчетная дата по данной карте у меня 18, то первый платеж по рассрочке мне нужно будет внести не в декабре, а в январе? При этом будут ли списаны 60 грн. за обслуживание счета в декабре при условии, что других трат помимо платежа, на который оформлена рассрочка, не будет?