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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7879788078817882>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:39

  pfauter написав:Делал, у меня несколько карт - сообщений нет!

Напишите в ЛС ИНН, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:41

  Alfa_Bank написав:Исключение, если на счете есть хотя бы одна копейка собственных средств... , то смс придет после списания суммы со счета.

Спасибо за оперативный ответ!
Да, на счету были кроме кредитных и собственные средства...
Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что если покупка была совершена 19, а расчетная дата по данной карте у меня 18, то первый платеж по рассрочке мне нужно будет внести не в декабре, а в январе? При этом будут ли списаны 60 грн. за обслуживание счета в декабре при условии, что других трат помимо платежа, на который оформлена рассрочка, не будет?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:46

  Anadonta написав:
  Alfa_Bank написав:Исключение, если на счете есть хотя бы одна копейка собственных средств... , то смс придет после списания суммы со счета.

Спасибо за оперативный ответ!
Да, на счету были кроме кредитных и собственные средства...
Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что если покупка была совершена 19, а расчетная дата по данной карте у меня 18, то первый платеж по рассрочке мне нужно будет внести не в декабре, а в январе? При этом будут ли списаны 60 грн. за обслуживание счета в декабре при условии, что других трат помимо платежа, на который оформлена рассрочка, не будет?

Первый ОМП по рассрочке формируется через одну расчетную дату, в вашем случае - в январе. Если вся сумма трат на РД в рассрочках, то комиссия 60 грн. не удерживается.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:05

Alfa_Bank

Премного благодарен!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:10

  Anadonta написав:Alfa_Bank

Премного благодарен!
Как всегда - на высоте! Однозначно - лучший представитель банков на Finance.ua!

Спасибо за приятные слова. Всегда рада помочь :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:13

Re: Альфа-Банк

Альфа, підкажіть, якщо минуломісячний борг по ЕКО в розстрочці, то при дебетуванні рахунка буде погашено поточний цьогомісячний борг?

Частково розстрочку погасити таким чином можна лише переведенням її в основний борг?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:19

  kreuz написав:Альфа, підкажіть, якщо минуломісячний борг по ЕКО в розстрочці, то при дебетуванні рахунка буде погашено поточний цьогомісячний борг?

Частково розстрочку погасити таким чином можна лише переведенням її в основний борг?

kreuz, доброго дня. Якщо є борг по рахунку, за виключенням розстрочки, то він буде погашений / частково погашений при поповненні. Якщо хочете погасити саме розстрочку, то це потрібно зробити вручну через МАБ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:20

  Alfa_Bank написав:
  jokk написав:Перевод по ибан с 18 числа висит проведен но не завершен. Перевод в ту же структуру по обычным реквизитам 19 числа завершен и поступил на счет в тот же день. Так можно и на штраф нарваться. Очень удобный и быстрый в альфе ибан...

jokk, добрый день. Так не должно быть. Средства на карту вам вернулись? Напишите номер счета в ЛС, проверю.

У меня другая ситуация. Тоже 18 число. Перевод по обычным реквизитам, но не знал, что организация перешла на ибан и сменила банк и счет. Перевод в истории обозначен красным "Отменен". Деньги на счет не вернулись.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:21

  Flamingo написав:
  pfauter написав:Купил месяц назад новый телефон, установил приложение. С тех пор НИ РАЗУ не получил уведомление не о снятии, не о зачислении на карту.
В приложении всё включено, разрешения дал абсолютно все.
Что можно ещё посмотреть?

я месяца 2 назад пытался понять алгоритм уведомлений от альфы, меняя разные настройки и разрешения в телефоне, в итоге получил такой ответ что если вам уведомление нужны заказывайте SMS поскольку доставка push-уведомлений не гарантируется

Угуу. Но в Хистори в апликухе все уведомления появляются оперативно, и даже с ВКодами на 0 грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:22

  BVA1 написав:У меня другая ситуация. Тоже 18 число. Перевод по обычным реквизитам, но не знал, что организация перешла на ибан и сменила банк и счет. Перевод в истории обозначен красным "Отменен". Деньги на счет не вернулись.

BVA1, добрый день. Напишите в личку номер счета, посмотрю.
Alfa_Bank
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