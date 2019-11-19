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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:45
Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:47
BVA1 написав:
Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...
Никак. ИБАН-шаблоны пока у Алки не сохраняются.
Ждёмс рождественского пинка... Но думаю и после Старого НГ ничо работать не будет.
А тем более у регулятора наступают ибанутые деньки, у него скоро не останется трудников с незапятнаной репутацией и ему будет не до ИБАНа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:49
clientage написав: BVA1 написав:
Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...
Никак. ИБАН-шаблоны пока у Алки не сохраняются.
Ждёмс рождественского пинка... Но думаю и после Старого НГ ничо работать не будет
Это какой-то...позор...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:50
BVA1 написав:
Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...
А что - уже печёт?
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Vorlon
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:50
BVA1 написав: clientage написав: BVA1 написав:
Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...
Никак. ИБАН-шаблоны пока у Алки не сохраняются.
Ждёмс рождественского пинка... Но думаю и после Старого НГ ничо работать не будет
Это какой-то...позор...
Да пооофиг. По старым шаблонам усьо литаит как для Алки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:52
Vorlon написав: BVA1 написав:
Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...
А что - уже печёт?
Да, выше писал, что организация по старому счету деньги не приняла. На сайте выложила ибан...Вот и интересуюсь, что меня ждет в дальнейшем...
Лестницу к небесам,
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BVA1
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:54
BVA1 написав: Vorlon написав: BVA1 написав:
Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...
А что - уже печёт?
Да, выше писал, что организация по старому счету деньги не приняла. На сайте выложила ибан...Вот и интересуюсь, что меня ждет в дальнейшем...
Так в ИБАНе видны ж старые рек-ты, возможно контора вааще сменила счет 2600ххх. Вот и выковыряйте его из их ИБАНа и проверьте
До середины января 20го хода ВСЕ обязаны принимать гроши на старые счета
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:57
clientage
Так и думал сделать пробным платежом на 5 грн. А с шаблонами беда...
Лестницу к небесам,
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BVA1
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