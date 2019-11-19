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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7879788078817882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:45

Re: Альфа-Банк

Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:47

  BVA1 написав:Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...

Никак. ИБАН-шаблоны пока у Алки не сохраняются.
Ждёмс рождественского пинка... Но думаю и после Старого НГ ничо работать не будет.
А тем более у регулятора наступают ибанутые деньки, у него скоро не останется трудников с незапятнаной репутацией и ему будет не до ИБАНа :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:49

  clientage написав:
  BVA1 написав:Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...

Никак. ИБАН-шаблоны пока у Алки не сохраняются.
Ждёмс рождественского пинка... Но думаю и после Старого НГ ничо работать не будет

Это какой-то...позор...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:50

  BVA1 написав:Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...

А что - уже печёт?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:50

  BVA1 написав:
  clientage написав:
  BVA1 написав:Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...

Никак. ИБАН-шаблоны пока у Алки не сохраняются.
Ждёмс рождественского пинка... Но думаю и после Старого НГ ничо работать не будет

Это какой-то...позор...

Да пооофиг. По старым шаблонам усьо литаит как для Алки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:52

  Vorlon написав:
  BVA1 написав:Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...

А что - уже печёт?

Да, выше писал, что организация по старому счету деньги не приняла. На сайте выложила ибан...Вот и интересуюсь, что меня ждет в дальнейшем...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:54

  BVA1 написав:
  Vorlon написав:
  BVA1 написав:Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...

А что - уже печёт?

Да, выше писал, что организация по старому счету деньги не приняла. На сайте выложила ибан...Вот и интересуюсь, что меня ждет в дальнейшем...

Так в ИБАНе видны ж старые рек-ты, возможно контора вааще сменила счет 2600ххх. Вот и выковыряйте его из их ИБАНа и проверьте
До середины января 20го хода ВСЕ обязаны принимать гроши на старые счета
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:57

clientage
Так и думал сделать пробным платежом на 5 грн. А с шаблонами беда...
Лестницу к небесам,
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BVA1
 
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