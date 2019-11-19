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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:43
Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:48
Смотря с какой Альфы.
С дебетки - без комиса.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:50
ruvex написав:
Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?
ruvex, добрый день. Все зависит от тарифов карты.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:56
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?
ruvex, добрый день. Все зависит от тарифов карты.
Ультра
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:57
П2П с Ультры - без комиса
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mustbe
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:07
Но СБ с фрод-хонтролем не дремлет -- могут залочить, особенно если р2р от Вали, Пори, Изи, Мони -- эт все подозрительные типчики
... делайте хоть что-нибудь!
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