RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7880788178827883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:43

Re: Альфа-Банк

Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8631
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:48

Смотря с какой Альфы.
С дебетки - без комиса.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:50

  ruvex написав:Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?

ruvex, добрый день. Все зависит от тарифов карты.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7649
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:56

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?

ruvex, добрый день. Все зависит от тарифов карты.

Ультра
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8631
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:57

П2П с Ультры - без комиса
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:07

Но СБ с фрод-хонтролем не дремлет -- могут залочить, особенно если р2р от Вали, Пори, Изи, Мони -- эт все подозрительные типчики :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29628
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2364 раз.
Подякували: 3425 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7880788178827883
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3557, 3558, 3559
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35586 4402867
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 14:12
Fylhtq
А-Банк 1 ... 1415, 1416, 1417
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14167 1967763
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 13:55
greenozon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 657, 658, 659
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6586 1530742
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 13:43
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15918)
20.11.2019 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.