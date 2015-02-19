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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7881788278837884>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:43

Re: Альфа-Банк

Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:48

Смотря с какой Альфы.
С дебетки - без комиса.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:50

  ruvex написав:Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?

ruvex, добрый день. Все зависит от тарифов карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:56

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?

ruvex, добрый день. Все зависит от тарифов карты.

Ультра
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:57

П2П с Ультры - без комиса
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:07

Но СБ с фрод-хонтролем не дремлет -- могут залочить, особенно если р2р от Вали, Пори, Изи, Мони -- эт все подозрительные типчики :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:16

Опять ставки по валютным депо порезали :cry: Ну хоть в ощад иди, где краткосрочные на 0,5% больше :shock:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:30

Если завтра (21.11) расчетная дата, то какой есть способ пополнить карту (Макимум) что бы не снялась комиссия? Сберегательного депозита нет. Только через терминал в отделении?
envyme1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:34

  envyme1 написав:Если завтра (21.11) расчетная дата, то какой есть способ пополнить карту (Макимум) что бы не снялась комиссия? Сберегательного депозита нет. Только через терминал в отделении?

СЭПом по номеру счета "максимки". Если не знаете как это и есть пакетная дебетка и то можете на нее скинуть по р2р а уже с нее в МАБ через кнопку "пополнение счета онлайн" в рабочее время (лучше утром) перевести деньги на максимку
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:40

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:Господа какие тут правила и "сюрпризы" по миграции из «Platinum Black» в «Comfort»?
что нужно сделать и учитывать?
где оформлять - в отделении или в чате?

Общественность разочарована! А как же обещание закрыть все карты и покинуть банк навсегда?


ну про навсегда я вроде не писал
а в остальном всё в процессе:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:Господа!
А у Вас закрытые карты (счета) когда появляются в разделе закрытые договора?

Если платинум блек подать заявление на закрытие карты в конце ноября, нужно делать 12 операций?

uaprofi, добрый день. Дата подачи заявления - это не дата закрытия счета, а с этой даты только начинается процесс закрытия карты, который длится 45 дней и за этот период могут быть списаны РКО, платы за услугу Альфа-чек и т.д. Поэтому усовия бесплатности лучше исполнить. Если списания будут - с клиентом свяжется сотрудник для консультирования о дальнейших действиях.


Проблема в следующем в отделении наотрез отказались принимать письменное заевление на закрытие счёта ... хотя сам процесс запустили и он походу идёт 45 дней.

а теперь ещё раз - процесс закрытие счёта длится 45 дней. в связи с чем я собственно и задал вопрос про 12 операции.
мной был задан конкретный вопрос на этот счёт представителю. И получен не очень конкретный ответ.
В нормальных банках выдают копию заявление на закрытие счёта и с момент подачи заявления обычно прекращается начисление всяких РКО
ЕЩЁ раз В МЕСЯЦЕ 30/31 ДНЕЙ. А процесс идёт 45 дней. Вы думаете что нужно платить им 100 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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