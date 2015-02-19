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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:43
Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?
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ruvex
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:48
Смотря с какой Альфы.
С дебетки - без комиса.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:50
ruvex написав:
Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?
ruvex, добрый день. Все зависит от тарифов карты.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:56
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
Напомните пожалуйста, п2п с Альфы сторонним сервисом было с комисом?
ruvex, добрый день. Все зависит от тарифов карты.
Ультра
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ruvex
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:57
П2П с Ультры - без комиса
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mustbe
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:07
Но СБ с фрод-хонтролем не дремлет -- могут залочить, особенно если р2р от Вали, Пори, Изи, Мони -- эт все подозрительные типчики
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:16
Опять ставки по валютным депо порезали
Ну хоть в ощад иди, где краткосрочные на 0,5% больше
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Kalgan
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:30
Если завтра (21.11) расчетная дата, то какой есть способ пополнить карту (Макимум) что бы не снялась комиссия? Сберегательного депозита нет. Только через терминал в отделении?
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envyme1
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:34
envyme1 написав:
Если завтра (21.11) расчетная дата, то какой есть способ пополнить карту (Макимум) что бы не снялась комиссия? Сберегательного депозита нет. Только через терминал в отделении?
СЭПом по номеру счета "максимки". Если не знаете как это и есть пакетная дебетка и то можете на нее скинуть по р2р а уже с нее в МАБ через кнопку "пополнение счета онлайн" в рабочее время (лучше утром) перевести деньги на максимку
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Flamingo
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:40
Vorlon написав: uaprofi написав:
Господа какие тут правила и "сюрпризы" по миграции из «Platinum Black» в «Comfort»?
что нужно сделать и учитывать?
где оформлять - в отделении или в чате?
Общественность разочарована! А как же обещание закрыть все карты и покинуть банк навсегда?
ну про навсегда я вроде не писал
а в остальном всё в процессе:
Alfa_Bank написав: uaprofi написав:
Господа!
А у Вас закрытые карты (счета) когда появляются в разделе закрытые договора?
Если платинум блек подать заявление на закрытие карты в конце ноября, нужно делать 12 операций?
uaprofi, добрый день. Дата подачи заявления - это не дата закрытия счета, а с этой даты только начинается процесс закрытия карты, который длится 45 дней и за этот период могут быть списаны РКО, платы за услугу Альфа-чек и т.д.
Поэтому усовия бесплатности лучше исполнить. Если списания будут - с клиентом свяжется сотрудник для консультирования о дальнейших действиях.
Проблема в следующем в отделении наотрез отказались принимать письменное заевление на закрытие счёта
... хотя сам процесс запустили и он походу идёт 45 дней.
а теперь ещё раз - процесс закрытие счёта длится 45 дней. в связи с чем я собственно и задал вопрос про 12 операции.
мной был задан конкретный вопрос на этот счёт представителю. И получен не очень конкретный ответ.
В нормальных банках выдают копию заявление на закрытие счёта и с момент подачи заявления обычно прекращается начисление всяких РКО
ЕЩЁ раз В МЕСЯЦЕ 30/31 ДНЕЙ. А процесс идёт 45 дней. Вы думаете что нужно платить им 100 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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