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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:46
Kalgan написав:
Опять ставки по валютным депо порезали
Ну хоть в ощад иди, где краткосрочные на 0,5% больше
Всі дороги ведуть в Мій банк.
На поточному 2% річних в доларі Вас задовільнить?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:48
СЭПом
envyme1 написав:
Если завтра (21.11) расчетная дата, то какой есть способ пополнить карту (Макимум) что бы не снялась комиссия? Сберегательного депозита нет. Только через терминал в отделении?
с другого банка - самое надёжное
до 23:45 можно сегодня ещё отправить СЭП с Примата - зайдёт завтра утром (цена их услуг 3 грн.)
а через терминал в отделении это игра в рулетку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:49
Квесторе_поверніться написав:
Всі дороги ведуть в Мій банк.
На поточному 2% річних в доларі Вас задовільнить?
всё менять на гривну и нести под 18% ..20%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:52
Flamingo написав: envyme1 написав:
Если завтра (21.11) расчетная дата, то какой есть способ пополнить карту (Макимум) что бы не снялась комиссия? Сберегательного депозита нет. Только через терминал в отделении?
СЭПом по номеру счета "максимки". Если не знаете как это и есть пакетная дебетка и то можете на нее скинуть по р2р а уже с нее в МАБ через кнопку "пополнение счета онлайн" в рабочее время (лучше утром) перевести деньги на максимку
Вы уверены что в МАБе не начнут проводить регламентные работы?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:52
Квесторе_поверніться написав: Kalgan написав:
Опять ставки по валютным депо порезали
Ну хоть в ощад иди, где краткосрочные на 0,5% больше
Всі дороги ведуть в Мій банк.
На поточному 2% річних в доларі Вас задовільнить?
Если со свободным доступом к средствам, то по сравнению с альфой (3-6-12 мес неразрывного депо с выплатой % ежемесячно) ставка будет одинаковая
Но конечно хотелось бы больше
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Kalgan
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:57
Kalgan написав:
хотелось бы больше
Більше це 5,5% в Закарпатських конячників.
Але ж це 6-7 тисяч щоб в Фонд втиснутися.
Ну і гоподарка в цих конячників зараз не фонтан.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:15
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Альфа банк,
Подскажите при миграции с максимума на тревел когда реально происходит переход? У меня сейчас карты максимум и тревел обе активны и пакет в интренет-банкинге отображается как максимум. И когда должны списатся 150 грн за карту?
Добрый день. Переход на новый тариф осуществляется при выполнении следующих условий:
1. Клиент получил новую карту и подписал документы.
2. Наступила дата биллинга после подписания договора.
Условия будут изменены в РД, тогда же спишется и годовое РКО.
Alfa-bank, прошу прояснить. Вчера мой максимум переехал на тревел, в интернет банкинге поменялось название на тревел, появился интерфейс с балламы путешественника. Сегодня сделал оплату визой тревел баллы по ней пошли в кешью, а не в баллы тревел.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:21
uaprofi написав: Flamingo написав: envyme1 написав:
Если завтра (21.11) расчетная дата, то какой есть способ пополнить карту (Макимум) что бы не снялась комиссия? Сберегательного депозита нет. Только через терминал в отделении?
СЭПом по номеру счета "максимки". Если не знаете как это и есть пакетная дебетка и то можете на нее скинуть по р2р а уже с нее в МАБ через кнопку "пополнение счета онлайн" в рабочее время (лучше утром) перевести деньги на максимку
Вы уверены что в МАБе не начнут проводить регламентные работы?
Поэтому и написал: "лучше утром"
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