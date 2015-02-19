uaprofi написав:

Проблема в следующем в отделении наотрез... хотя сам процесс запустили и он походу идёт 45 дней.а теперь ещё раз - процесс закрытие счёта длится 45 дней. в связи с чем я собственно и задал вопрос про 12 операции.мной был задан конкретный вопрос на этот счёт представителю. И получен не очень конкретный ответ.В нормальных банках выдают копию заявление на закрытие счёта и с момент подачи заявления обычно прекращается начисление всяких РКОЕЩЁ раз В МЕСЯЦЕ 30/31 ДНЕЙ. А процесс идёт 45 дней. Вы думаете что нужно платить им 100 грн.?