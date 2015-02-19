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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7882788378847885

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:19

  stryzhko написав:
antey718 написав:Сегодня сделал оплату визой тревел баллы по ней пошли в кешью, а не в баллы тревел.

А три робочі дні після активації картки точно пройшли?

"2.3. При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть
нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації."


Карта была активирована еще пару недель назад, тут проблема в миграции. Возможна после миграции карта не сразу переключается на другую систему лояльности и нужно еще 3 дня выждать, такое впечатление что в альфе там вручную их подключают к системе лояльности. Это у меня уже не первый косяк с подключением карты к системе лояльности, прошлый раз фасткард неделю подключали.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:35

Re: Альфа-Банк

antey718 написав: Возможна после миграции карта не сразу переключается на другую систему лояльности и нужно еще 3 дня выждать, такое впечатление что в альфе там вручную их подключают к системе лояльности.

Якщо РД була менше, ніж 3 дні тому, то напевно так і є))
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 07:19

  Kalgan написав:Опять ставки по валютным депо порезали :cry: Ну хоть в ощад иди, где краткосрочные на 0,5% больше :shock:

Так на днях еврооблигации разместили под 9% годовых на три года...
зачем брать дешевые деньги у украинских вкладчиков, когда надо ж буржуинов бабками закидать!?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 08:23

  antey718 написав:
Alfa-bank, прошу прояснить. Вчера мой максимум переехал на тревел, в интернет банкинге поменялось название на тревел, появился интерфейс с балламы путешественника. Сегодня сделал оплату визой тревел баллы по ней пошли в кешью, а не в баллы тревел.

antey718, добрый день. Подключение бонусной программы происходит на протяжении 3-х рабочих дней с момента изменения тарифа. До этого времени может действовать старая бонусная программа.
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