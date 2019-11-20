antey718 написав:Сегодня сделал оплату визой тревел баллы по ней пошли в кешью, а не в баллы тревел.
А три робочі дні після активації картки точно пройшли?
"2.3. При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації."
Карта была активирована еще пару недель назад, тут проблема в миграции. Возможна после миграции карта не сразу переключается на другую систему лояльности и нужно еще 3 дня выждать, такое впечатление что в альфе там вручную их подключают к системе лояльности. Это у меня уже не первый косяк с подключением карты к системе лояльности, прошлый раз фасткард неделю подключали.
antey718 написав: Возможна после миграции карта не сразу переключается на другую систему лояльности и нужно еще 3 дня выждать, такое впечатление что в альфе там вручную их подключают к системе лояльности.
Якщо РД була менше, ніж 3 дні тому, то напевно так і є))
antey718 написав: Alfa-bank, прошу прояснить. Вчера мой максимум переехал на тревел, в интернет банкинге поменялось название на тревел, появился интерфейс с балламы путешественника. Сегодня сделал оплату визой тревел баллы по ней пошли в кешью, а не в баллы тревел.
antey718, добрый день. Подключение бонусной программы происходит на протяжении 3-х рабочих дней с момента изменения тарифа. До этого времени может действовать старая бонусная программа.