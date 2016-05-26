Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 21:19
stryzhko написав: antey718 написав:Сегодня сделал оплату визой тревел баллы по ней пошли в кешью, а не в баллы тревел.
А три робочі дні після активації картки точно пройшли?
"2.3. При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть
нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації."
Карта была активирована еще пару недель назад, тут проблема в миграции. Возможна после миграции карта не сразу переключается на другую систему лояльности и нужно еще 3 дня выждать, такое впечатление что в альфе там вручную их подключают к системе лояльности. Это у меня уже не первый косяк с подключением карты к системе лояльности, прошлый раз фасткард неделю подключали.
antey718
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Додано: Сер 20 лис, 2019 21:35
antey718 написав: Возможна после миграции карта не сразу переключается на другую систему лояльности и нужно еще 3 дня выждать, такое впечатление что в альфе там вручную их подключают к системе лояльности.
Якщо РД була менше, ніж 3 дні тому, то напевно так і є))
stryzhko
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Додано: Чет 21 лис, 2019 07:19
Kalgan написав:
Опять ставки по валютным депо порезали
Ну хоть в ощад иди, где краткосрочные на 0,5% больше
Так на днях еврооблигации разместили под 9% годовых на три года...
зачем брать дешевые деньги у украинских вкладчиков, когда надо ж буржуинов бабками закидать!?
https://finclub.net/news/alfa-bank-vypu ... 0-mln.html
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Додано: Чет 21 лис, 2019 08:23
antey718 написав:
Alfa-bank, прошу прояснить. Вчера мой максимум переехал на тревел, в интернет банкинге поменялось название на тревел, появился интерфейс с балламы путешественника. Сегодня сделал оплату визой тревел баллы по ней пошли в кешью, а не в баллы тревел.
antey718, добрый день. Подключение бонусной программы происходит на протяжении 3-х рабочих дней с момента изменения тарифа. До этого времени может действовать старая бонусная программа.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 21 лис, 2019 08:51
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вітаю! Чи є відповідь на моє питання?
Доброго дня. Нову виплату готуємо в середу. Виплатимо. Вибачте за ситуацію :oops:
Вітаю! Ось уже й середа промайнула, а грошенят так і не надійшло...
Я звичайно ще почекаю, може й справді шукаєте привід комусь брендовану філіжанку подарувати, хтозна ;)
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kreuz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 09:13
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вітаю! Чи є відповідь на моє питання?
Доброго дня. Нову виплату готуємо в середу. Виплатимо. Вибачте за ситуацію
Вітаю! Ось уже й середа промайнула, а грошенят так і не надійшло...
Я звичайно ще почекаю, може й справді шукаєте привід комусь брендовану філіжанку подарувати, хтозна
kreuz, доброго дня. Реєстр поки ще готується. Плануємо до кінця тижня виплату (але це поки не точно).
Alfa_Bank
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:49
Було б логічно виплачувати одночасно з запрошеним клієнтом, але то таке, почекаю ще до кінця тижня...
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kreuz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:53
Stringer написав: Kalgan написав:
Опять ставки по валютным депо порезали
Ну хоть в ощад иди, где краткосрочные на 0,5% больше
Так на днях еврооблигации разместили под 9% годовых на три года...
зачем брать дешевые деньги у украинских вкладчиков, когда надо ж буржуинов бабками закидать!?
https://finclub.net/news/alfa-bank-vypu ... 0-mln.html
Моё дело предложить, их дело отказаться. Чемоданы уже пакуются на выход.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:10
ruvex написав: Stringer написав: Kalgan написав:
Опять ставки по валютным депо порезали
Ну хоть в ощад иди, где краткосрочные на 0,5% больше
Так на днях еврооблигации разместили под 9% годовых на три года...
зачем брать дешевые деньги у украинских вкладчиков, когда надо ж буржуинов бабками закидать!?
https://finclub.net/news/alfa-bank-vypu ... 0-mln.html
Моё дело предложить, их дело отказаться. Чемоданы уже пакуются на выход.
А як саме Ви їм пропонували свої євродолари, через персонального менеджера хіба? І яку ставку просили в них?
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kreuz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:08
Alfa_Bank пополнение карточного счета с ощадного депозита в МАБе сейчас, что опять по регламенту 10-14-17 происходит?
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velvet
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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