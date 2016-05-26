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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:29
kreuz написав:
А як саме Ви їм пропонували свої євродолари, через персонального менеджера хіба? І яку ставку просили в них?
Да. Риски объемов не коррелируют со ставкой.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:34
velvet написав:Alfa_Bank
пополнение карточного счета с ощадного депозита в МАБе сейчас, что опять по регламенту 10-14-17 происходит?
velvet, добрый день. Пополнение в течении 15 минут проходит.
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