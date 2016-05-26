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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7883788478857886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:29

  kreuz написав:А як саме Ви їм пропонували свої євродолари, через персонального менеджера хіба? І яку ставку просили в них?

Да. Риски объемов не коррелируют со ставкой.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:34

  velvet написав:Alfa_Bank
пополнение карточного счета с ощадного депозита в МАБе сейчас, что опять по регламенту 10-14-17 происходит?

velvet, добрый день. Пополнение в течении 15 минут проходит.
Alfa_Bank
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