Додано: Чет 21 лис, 2019 15:44

Добрый день, что-то последнее время уже 2й раз выскакивают очень странные вещи в связи с Альфой , хотя являюсь клиентом уже более 10 лет и всегда был доволен обслуживанием.

Сегодня купил страховку для поездки за рубеж, делал эту операцию и раньше неоднократно. Но тут оплата прошла, а емейл со страховкой на почту не пришел. Проверил выписку, деньги заблокированы - т.е ок. Написал в поддержку, чат с телефона и началось... Вначале уточнив кое-какие данные писали что готовят ответ ...После того как сотрудник вкурил , что от него хотят опять переспросили все данные , номер карты , а после время транзакции (я ж не 20 страховок оплатил а 1). После ответ что запрос зафиксирован и ждите от 30 мин до 2х суток, вопрос о номере обращения повергает сотрудника в ступор ...Когда еще раз переспрашиваю номер запроса, то получаю такой ответ :"Запрос зафиксировал. Наш ответственный сотрудник свяжется с коллегами из Альфа-Страхования и Вам будет направлен Договор.

Ориентировочные сроки от 30 мин до 2-х раб. дней. Ожидайте".

Еще одна просьба о номере обращения получает такую отмазку: "Я написал письмо ответственному сотруднику, а он в свою очередь зафиксирует запрос".

К сожалению, не знаю как скопировать весь чат разговора.

1-29434759236 - это ноиер которого мне удалось добиться через 50 минут общения в чате.

Вы считаете, что это нормальное обслуживание клиентов?????