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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7884788578867887>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:29

  kreuz написав:А як саме Ви їм пропонували свої євродолари, через персонального менеджера хіба? І яку ставку просили в них?

Да. Риски объемов не коррелируют со ставкой.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:34

  velvet написав:Alfa_Bank
пополнение карточного счета с ощадного депозита в МАБе сейчас, что опять по регламенту 10-14-17 происходит?

velvet, добрый день. Пополнение в течении 15 минут проходит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:41

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
пополнение карточного счета с ощадного депозита в МАБе сейчас, что опять по регламенту 10-14-17 происходит?

velvet, добрый день. Пополнение в течении 15 минут проходит.

Вы с поддержкой в чате работу проведите, а то оператор Елена мне упрямо доказывала, что пополнение, что в МАБе, что в мобайле проходит по регламенту 10-14-17
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:55

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
пополнение карточного счета с ощадного депозита в МАБе сейчас, что опять по регламенту 10-14-17 происходит?

velvet, добрый день. Пополнение в течении 15 минут проходит.

Вы с поддержкой в чате работу проведите, а то оператор Елена мне упрямо доказывала, что пополнение, что в МАБе, что в мобайле проходит по регламенту 10-14-17

:( Разберемся. Извините.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:44

техподдержка в чате , похоже совсем в неадеквате

Добрый день, что-то последнее время уже 2й раз выскакивают очень странные вещи в связи с Альфой , хотя являюсь клиентом уже более 10 лет и всегда был доволен обслуживанием.
Сегодня купил страховку для поездки за рубеж, делал эту операцию и раньше неоднократно. Но тут оплата прошла, а емейл со страховкой на почту не пришел. Проверил выписку, деньги заблокированы - т.е ок. Написал в поддержку, чат с телефона и началось... Вначале уточнив кое-какие данные писали что готовят ответ ...После того как сотрудник вкурил , что от него хотят опять переспросили все данные , номер карты , а после время транзакции (я ж не 20 страховок оплатил а 1). После ответ что запрос зафиксирован и ждите от 30 мин до 2х суток, вопрос о номере обращения повергает сотрудника в ступор ...Когда еще раз переспрашиваю номер запроса, то получаю такой ответ :"Запрос зафиксировал. Наш ответственный сотрудник свяжется с коллегами из Альфа-Страхования и Вам будет направлен Договор.
Ориентировочные сроки от 30 мин до 2-х раб. дней. Ожидайте".
Еще одна просьба о номере обращения получает такую отмазку: "Я написал письмо ответственному сотруднику, а он в свою очередь зафиксирует запрос".
К сожалению, не знаю как скопировать весь чат разговора.
1-29434759236 - это ноиер которого мне удалось добиться через 50 минут общения в чате.
Вы считаете, что это нормальное обслуживание клиентов?????
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:53

  yuluk написав:Добрый день, что-то последнее время уже 2й раз выскакивают очень странные вещи в связи с Альфой , хотя являюсь клиентом уже более 10 лет и всегда был доволен обслуживанием.
Сегодня купил страховку для поездки за рубеж, делал эту операцию и раньше неоднократно. Но тут оплата прошла, а емейл со страховкой на почту не пришел. Проверил выписку, деньги заблокированы - т.е ок. Написал в поддержку, чат с телефона и началось... Вначале уточнив кое-какие данные писали что готовят ответ ...После того как сотрудник вкурил , что от него хотят опять переспросили все данные , номер карты , а после время транзакции (я ж не 20 страховок оплатил а 1). После ответ что запрос зафиксирован и ждите от 30 мин до 2х суток, вопрос о номере обращения повергает сотрудника в ступор ...Когда еще раз переспрашиваю номер запроса, то получаю такой ответ :"Запрос зафиксировал. Наш ответственный сотрудник свяжется с коллегами из Альфа-Страхования и Вам будет направлен Договор.
Ориентировочные сроки от 30 мин до 2-х раб. дней. Ожидайте".
Еще одна просьба о номере обращения получает такую отмазку: "Я написал письмо ответственному сотруднику, а он в свою очередь зафиксирует запрос".
К сожалению, не знаю как скопировать весь чат разговора.
1-29434759236 - это ноиер которого мне удалось добиться через 50 минут общения в чате.
Вы считаете, что это нормальное обслуживание клиентов?????

yuluk, добрый день. Извините за ситуацию. Чат проверю и проведем работу. Договор вы получили по запросу сотрудника?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:30

Alfa_Bank договор получил
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:32

  yuluk написав:Alfa_Bank договор получил

Чат проверяю. Еще раз извините :oops:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:36

Утренний (до 10:00) СЭП в Приватбанк до сих пор не приехал. :(
Если здесь есть попутчики: у вас так же?

(отправлял на 2620**** в старом формате, не ИВАН. Раньше всё приезжало)
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:47

И by the way, кто-нибудь пополнял Универсальную с Альфы через ИВАН?
Driver
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