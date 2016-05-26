|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:29
kreuz написав:
А як саме Ви їм пропонували свої євродолари, через персонального менеджера хіба? І яку ставку просили в них?
Да. Риски объемов не коррелируют со ставкой.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8640
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 1915 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:34
velvet написав:Alfa_Bank
пополнение карточного счета с ощадного депозита в МАБе сейчас, что опять по регламенту 10-14-17 происходит?
velvet, добрый день. Пополнение в течении 15 минут проходит.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:41
Alfa_Bank написав: velvet написав:Alfa_Bank
пополнение карточного счета с ощадного депозита в МАБе сейчас, что опять по регламенту 10-14-17 происходит?
velvet, добрый день. Пополнение в течении 15 минут проходит.
Вы с поддержкой в чате работу проведите, а то оператор Елена мне упрямо доказывала, что пополнение, что в МАБе, что в мобайле проходит по регламенту 10-14-17
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2485
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:55
velvet написав: Alfa_Bank написав: velvet написав:Alfa_Bank
пополнение карточного счета с ощадного депозита в МАБе сейчас, что опять по регламенту 10-14-17 происходит?
velvet, добрый день. Пополнение в течении 15 минут проходит.
Вы с поддержкой в чате работу проведите, а то оператор Елена мне упрямо доказывала, что пополнение, что в МАБе, что в мобайле проходит по регламенту 10-14-17
Разберемся. Извините.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:44
Добрый день, что-то последнее время уже 2й раз выскакивают очень странные вещи в связи с Альфой , хотя являюсь клиентом уже более 10 лет и всегда был доволен обслуживанием.
Сегодня купил страховку для поездки за рубеж, делал эту операцию и раньше неоднократно. Но тут оплата прошла, а емейл со страховкой на почту не пришел. Проверил выписку, деньги заблокированы - т.е ок. Написал в поддержку, чат с телефона и началось... Вначале уточнив кое-какие данные писали что готовят ответ ...После того как сотрудник вкурил , что от него хотят опять переспросили все данные , номер карты , а после время транзакции (я ж не 20 страховок оплатил а 1). После ответ что запрос зафиксирован и ждите от 30 мин до 2х суток, вопрос о номере обращения повергает сотрудника в ступор ...Когда еще раз переспрашиваю номер запроса, то получаю такой ответ :"Запрос зафиксировал. Наш ответственный сотрудник свяжется с коллегами из Альфа-Страхования и Вам будет направлен Договор.
Ориентировочные сроки от 30 мин до 2-х раб. дней. Ожидайте".
Еще одна просьба о номере обращения получает такую отмазку: "Я написал письмо ответственному сотруднику, а он в свою очередь зафиксирует запрос".
К сожалению, не знаю как скопировать весь чат разговора.
1-29434759236 - это ноиер которого мне удалось добиться через 50 минут общения в чате.
Вы считаете, что это нормальное обслуживание клиентов?????
-
yuluk
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 04.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:53
yuluk написав:
Добрый день, что-то последнее время уже 2й раз выскакивают очень странные вещи в связи с Альфой , хотя являюсь клиентом уже более 10 лет и всегда был доволен обслуживанием.
Сегодня купил страховку для поездки за рубеж, делал эту операцию и раньше неоднократно. Но тут оплата прошла, а емейл со страховкой на почту не пришел. Проверил выписку, деньги заблокированы - т.е ок. Написал в поддержку, чат с телефона и началось... Вначале уточнив кое-какие данные писали что готовят ответ ...После того как сотрудник вкурил , что от него хотят опять переспросили все данные , номер карты , а после время транзакции (я ж не 20 страховок оплатил а 1). После ответ что запрос зафиксирован и ждите от 30 мин до 2х суток, вопрос о номере обращения повергает сотрудника в ступор ...Когда еще раз переспрашиваю номер запроса, то получаю такой ответ :"Запрос зафиксировал. Наш ответственный сотрудник свяжется с коллегами из Альфа-Страхования и Вам будет направлен Договор.
Ориентировочные сроки от 30 мин до 2-х раб. дней. Ожидайте".
Еще одна просьба о номере обращения получает такую отмазку: "Я написал письмо ответственному сотруднику, а он в свою очередь зафиксирует запрос".
К сожалению, не знаю как скопировать весь чат разговора.
1-29434759236 - это ноиер которого мне удалось добиться через 50 минут общения в чате.
Вы считаете, что это нормальное обслуживание клиентов?????
yuluk, добрый день. Извините за ситуацию. Чат проверю и проведем работу. Договор вы получили по запросу сотрудника?
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:30
Alfa_Bank договор получил
-
yuluk
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 04.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:32
yuluk написав:Alfa_Bank
договор получил
Чат проверяю. Еще раз извините
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:36
Утренний (до 10:00) СЭП в Приватбанк до сих пор не приехал.
Если здесь есть попутчики: у вас так же?
(отправлял на 2620**** в старом формате, не ИВАН. Раньше всё приезжало)
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:47
И by the way, кто-нибудь пополнял Универсальную с Альфы через ИВАН?
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14189
|1970169
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16630
|2367354
|
Чет 21 лис, 2019 18:01
Vint
|
|15
|6908
|
|