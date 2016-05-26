RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7884788578867887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00

Re: Альфа-Банк

смс опять жутко опаздывают :( когда приходят - одноразовый пароль из них уже недействителен
блин, как надоело...
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 769
З нами з: 09.09.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:02

Re: Альфа-Банк

Доступ тимчасово заблоковано. Якщо Ви забули пароль, скористайтеся формою відновлення та повторіть вхід. Якщо у вас продовжуються складнощі зі входом, зверніться в центр підтримки клієнтів за номером 044 494 01 01

просто великолепно!
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 769
З нами з: 09.09.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:08

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Ибан уже можно сделать шаблоном? У меня нет такого меню..
$$$$$$$$$
jokk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 21.09.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7884788578867887
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jokk і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1417, 1418, 1419
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14189 1970169
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 18:49
jay2004
Идея Банк 1 ... 1662, 1663, 1664
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16630 2367354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 18:01
Vint
МОТОР-БАНК 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:16
15 6908
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 11:53
Basilio2020

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78863)
21.11.2019 19:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.