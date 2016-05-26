смс опять жутко опаздывают когда приходят - одноразовый пароль из них уже недействителен
блин, как надоело...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00
Re: Альфа-Банк
смс опять жутко опаздывают когда приходят - одноразовый пароль из них уже недействителен
блин, как надоело...
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:02
Re: Альфа-Банк
Доступ тимчасово заблоковано. Якщо Ви забули пароль, скористайтеся формою відновлення та повторіть вхід. Якщо у вас продовжуються складнощі зі входом, зверніться в центр підтримки клієнтів за номером 044 494 01 01
просто великолепно!
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:08
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер. Ибан уже можно сделать шаблоном? У меня нет такого меню..
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