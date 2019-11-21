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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7884788578867887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00

Re: Альфа-Банк

смс опять жутко опаздывают :( когда приходят - одноразовый пароль из них уже недействителен
блин, как надоело...
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:02

Re: Альфа-Банк

Доступ тимчасово заблоковано. Якщо Ви забули пароль, скористайтеся формою відновлення та повторіть вхід. Якщо у вас продовжуються складнощі зі входом, зверніться в центр підтримки клієнтів за номером 044 494 01 01

просто великолепно!
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:08

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Ибан уже можно сделать шаблоном? У меня нет такого меню..
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:17

  Driver написав:Утренний (до 10:00) СЭП в Приватбанк до сих пор не приехал. :(
Если здесь есть попутчики: у вас так же?

(отправлял на 2620**** в старом формате, не ИВАН. Раньше всё приезжало)

Приват может СЭП разобрать и в 9-10 вечера
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:21

Теперь, что пополнение с текущего счета на карточный ("ультра") проходит мгновенно и без регламента 10-14-17?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:28

  Driver написав:И by the way, кто-нибудь пополнял Универсальную с Альфы через ИВАН?

Универсальную приватбанка имеется ввиду, надеюсь?
Я пополнял через IBAN, но через котловой, с номером карты в назначении платежа. В общем, ровно так, как пишет сам "приват-24" в реквизитах для пополнения. Напрямую на номер собственного счёта не пробовал, и не знаю, возможно ли такое.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:56

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а что по трэвелу нет абонки, как у максимки, что то не нахожу в тарифах?
И по консьержу трэвела вопрос - есть какой то мобильный телефон, или консерж-сервис у аллы работает как для всех бомжар через 044?
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