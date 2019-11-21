смс опять жутко опаздывают когда приходят - одноразовый пароль из них уже недействителен
блин, как надоело...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00
Re: Альфа-Банк
смс опять жутко опаздывают когда приходят - одноразовый пароль из них уже недействителен
блин, как надоело...
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:02
Re: Альфа-Банк
Доступ тимчасово заблоковано. Якщо Ви забули пароль, скористайтеся формою відновлення та повторіть вхід. Якщо у вас продовжуються складнощі зі входом, зверніться в центр підтримки клієнтів за номером 044 494 01 01
просто великолепно!
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:08
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер. Ибан уже можно сделать шаблоном? У меня нет такого меню..
$$$$$$$$$
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:17
Приват может СЭП разобрать и в 9-10 вечера
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:21
Теперь, что пополнение с текущего счета на карточный ("ультра") проходит мгновенно и без регламента 10-14-17?
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:28
Универсальную приватбанка имеется ввиду, надеюсь?
Я пополнял через IBAN, но через котловой, с номером карты в назначении платежа. В общем, ровно так, как пишет сам "приват-24" в реквизитах для пополнения. Напрямую на номер собственного счёта не пробовал, и не знаю, возможно ли такое.
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:56
Re: Альфа-Банк
Коллеги, а что по трэвелу нет абонки, как у максимки, что то не нахожу в тарифах?
И по консьержу трэвела вопрос - есть какой то мобильный телефон, или консерж-сервис у аллы работает как для всех бомжар через 044?
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