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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:23
anikola13 написав:
Теперь, что пополнение с текущего счета на карточный ("ультра") проходит мгновенно и без регламента 10-14-17?
anikola13, добрый день. В МАБ через кнопку "Пополнить" так и было.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:26
Stringer написав:
Коллеги, а что по трэвелу нет абонки, как у максимки, что то не нахожу в тарифах?
И по консьержу трэвела вопрос - есть какой то мобильный телефон, или консерж-сервис у аллы работает как для всех бомжар через 044?
Stringer, добрый день. Ежемесячная комиссия по Тревел отменена. Номер для Консьержа - 044 323 13 06.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:32
Menwyy написав:
Подскажите по ситуации. Есть альфа тревел. Прилично в минусе. Сегодня проскочила транзакция с мсс 6012 на небольшую сумму. Чтобы не влететь на процент надо полностью карту в 0 выводить?
Или я перепутал с другим мсс и этот входит в льготный период?
Горячка сказала мол это операция из торговой сети и париться не стоит, но чето чуйка подсказывает, что надо подтверждение представителя банка Alfa_Bank.
Menwyy, добрый день. Операция с МСС 6012 попадает под категорию наличных операций и не входит в ЛП. Поскольку наличные траты гасятся после погашения безналичных, то карту нужно вывести в ноль, чтоб погасить нужную сумму.
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П'ят 22 лис, 2019 00:26
zzzzzz
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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