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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7885788678877888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:23

  anikola13 написав:Теперь, что пополнение с текущего счета на карточный ("ультра") проходит мгновенно и без регламента 10-14-17?

anikola13, добрый день. В МАБ через кнопку "Пополнить" так и было.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:26

  Stringer написав:Коллеги, а что по трэвелу нет абонки, как у максимки, что то не нахожу в тарифах?
И по консьержу трэвела вопрос - есть какой то мобильный телефон, или консерж-сервис у аллы работает как для всех бомжар через 044?

Stringer, добрый день. Ежемесячная комиссия по Тревел отменена. Номер для Консьержа - 044 323 13 06.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7659
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:32

  Menwyy написав:Подскажите по ситуации. Есть альфа тревел. Прилично в минусе. Сегодня проскочила транзакция с мсс 6012 на небольшую сумму. Чтобы не влететь на процент надо полностью карту в 0 выводить?

Или я перепутал с другим мсс и этот входит в льготный период?

Горячка сказала мол это операция из торговой сети и париться не стоит, но чето чуйка подсказывает, что надо подтверждение представителя банка Alfa_Bank.

Menwyy, добрый день. Операция с МСС 6012 попадает под категорию наличных операций и не входит в ЛП. Поскольку наличные траты гасятся после погашения безналичных, то карту нужно вывести в ноль, чтоб погасить нужную сумму.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7885788678877888
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