Stringer написав:Коллеги, а что по трэвелу нет абонки, как у максимки, что то не нахожу в тарифах? И по консьержу трэвела вопрос - есть какой то мобильный телефон, или консерж-сервис у аллы работает как для всех бомжар через 044?
Stringer, добрый день. Ежемесячная комиссия по Тревел отменена. Номер для Консьержа - 044 323 13 06.
Menwyy написав:Подскажите по ситуации. Есть альфа тревел. Прилично в минусе. Сегодня проскочила транзакция с мсс 6012 на небольшую сумму. Чтобы не влететь на процент надо полностью карту в 0 выводить?
Или я перепутал с другим мсс и этот входит в льготный период?
Горячка сказала мол это операция из торговой сети и париться не стоит, но чето чуйка подсказывает, что надо подтверждение представителя банка Alfa_Bank.
Menwyy, добрый день. Операция с МСС 6012 попадает под категорию наличных операций и не входит в ЛП. Поскольку наличные траты гасятся после погашения безналичных, то карту нужно вывести в ноль, чтоб погасить нужную сумму.