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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7886788778887889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:54

Перевыпуск по сроку

Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.
1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?
2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?

Спс.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:16

  Skiw написав:Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.
1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?
2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?

Спс.

Skiw, добрый день. Напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:34

  Skiw написав:Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.
1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?
2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?

Спс.

Перевыпуск пакетных карт по инициативе клиента бесплатный
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