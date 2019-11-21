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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:54
Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.
1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?
2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?
Спс.
Skiw
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:16
Skiw написав:
Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.
1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?
2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?
Спс.
Skiw, добрый день. Напишу в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:34
Skiw написав:
Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.
1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?
2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?
Спс.
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melkh
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