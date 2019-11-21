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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:54
Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.
1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?
2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?
Спс.
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:16
Skiw написав:
Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.
1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?
2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?
Спс.
Skiw, добрый день. Напишу в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:34
Skiw написав:
Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.
1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?
2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?
Спс.
Перевыпуск пакетных карт по инициативе клиента бесплатный
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:43
Stringer написав:
Перевыпуск пакетных карт по инициативе клиента бесплатный
Это если перевыпускает банк, а я хочу чуть раньше, чем банк инициирует и могу попасть под п.11, т.к. первоначальные карты ещё действуют. По этому и спросил.
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:47
Alfa_Bank
Добрый день!
23.10 оформил карту Travel. За месяц потратил около 3000 грн. кредитных средств - 150 грн. списали в качестве годичной абонплаты + оплата в магазинах через POS-терминалы. Сегодня нужно погасить карту в 0, чтобы не платить каких-либо процентов или комиссий?
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Anadonta
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:26
Сейчас проценты от депо капают на COMFORT , хочу после окончания срока действия пакета перейти на ULTRA (там банкоматные лимиты больше). Ув представитель банка когда и как мне можно это будет сделать с минимальными затратами средств (тел Горячки 044...... не предлагать из-за грабительских тарифов моего оператора) ???
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v_matsenko
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:43
Anadonta написав:Alfa_Bank
Добрый день!
23.10 оформил карту Travel. За месяц потратил около 3000 грн. кредитных средств - 150 грн. списали в качестве годичной абонплаты + оплата в магазинах через POS-терминалы. Сегодня нужно погасить карту в 0, чтобы не платить каких-либо процентов или комиссий?
Anadonta, добрый день. По карте до 62 дней льготного периода, ежемесячной абонплаты нет. Если нет платных услуг, то можете не погашать. Единственное, списание годового РКО 150 грн. - это наличная операция и на нее будет рассчитан % как за нал.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:47
v_matsenko написав:
Сейчас проценты от депо капают на COMFORT , хочу после окончания срока действия пакета перейти на ULTRA (там банкоматные лимиты больше). Ув представитель банка когда и как мне можно это будет сделать с минимальными затратами средств (тел Горячки 044...... не предлагать из-за грабительских тарифов моего оператора) ???
v_matsenko, добрый день. Можете позвонить с Мобайла, написать в чат с Мобайла или обратиться в отделение - это бесплатно. Есть еще номер 3344 с мобильного - 2 грн с НДС и без ПФ за весь звонок.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:50
Alfa_Bank написав:
Единственное, списание годового РКО 150 грн. - это наличная операция и на нее будет рассчитан % как за нал.
т.е. 4% комисс и после проводки 40% годовых на эту задолженность будет тикать пока карта не будет погашена в 0?
Эт троянский конь любимому клиенту шоли?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:53
clientage написав: Alfa_Bank написав:
Единственное, списание годового РКО 150 грн. - это наличная операция и на нее будет рассчитан % как за нал.
т.е. 4% комисс и после проводки 40% годовых на эту задолженность будет тикать пока карта не будет погашена в 0?
Эт троянский конь любимому клиенту шоли?
Только годовой %
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Alfa_Bank
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