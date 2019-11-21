Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:54

Подскажите пож. есть 1 Максимум и 3 карты пакетные, Максимум до 11.19, пакетные до 12.19.

1) по Максимуму уже есть в МАБ информация, что карта перевыпущена, а по пакетным нет. Можно ли через КЦ попросить перевыпустить по сроку и пакетные, чтоб 2 раза в отделение не ходить. Или это будет перевыпуск по инициативе клиента и он будет платный?

2) одна из пакетных карт уже несколько месяцев не светится в МАБ (фактически она не была даже активирована, т.к. не пользовались), она будет перевыпущена с остальными пакетными по сроку или это уже всё ?



Спс.