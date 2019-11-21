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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:57
Проценты действительно будут капать до вывода в 0. Проверено на 3х картах. Потому идеальный флоу такой:
1) открываем карту
2) пополняем на 151 грн.
3) ждем проведения обоих проводок.
4) начинаем пользоваться.
clientage написав: Alfa_Bank написав:
Единственное, списание годового РКО 150 грн. - это наличная операция и на нее будет рассчитан % как за нал.
т.е. 4% комисс и после проводки 40% годовых на эту задолженность будет тикать пока карта не будет погашена в 0?
Эт троянский конь любимому клиенту шоли?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:57
Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank написав:
Единственное, списание годового РКО 150 грн. - это наличная операция и на нее будет рассчитан % как за нал.
т.е. 4% комисс и после проводки 40% годовых на эту задолженность будет тикать пока карта не будет погашена в 0?
Эт троянский конь любимому клиенту шоли?
Только годовой %
Вообщем при получении Тревела нуна сразу внести на картсчет 150грн, дождаться списания абонки и только потом начинать пользоваться картой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:58
BVA1 написав:
Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...
вы банк не перепутали?
после нового года если таки ибан-шаблоны Альфа научится сохранять, то создадите все 40 по новой...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:58
Menwyy написав:
2) пополняем на 151 грн.
а +1 грн за шо?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:06
clientage написав: Menwyy написав:
2) пополняем на 151 грн.
а +1 грн за шо?
Шоб було... на всяк випадок!
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