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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7887788878897890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:57

Re: Альфа-Банк

Проценты действительно будут капать до вывода в 0. Проверено на 3х картах. Потому идеальный флоу такой:

1) открываем карту
2) пополняем на 151 грн.
3) ждем проведения обоих проводок.
4) начинаем пользоваться.
clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Единственное, списание годового РКО 150 грн. - это наличная операция и на нее будет рассчитан % как за нал.

т.е. 4% комисс и после проводки 40% годовых на эту задолженность будет тикать пока карта не будет погашена в 0?
Эт троянский конь любимому клиенту шоли? 8)
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:57

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Единственное, списание годового РКО 150 грн. - это наличная операция и на нее будет рассчитан % как за нал.

т.е. 4% комисс и после проводки 40% годовых на эту задолженность будет тикать пока карта не будет погашена в 0?
Эт троянский конь любимому клиенту шоли? 8)

Только годовой %

Вообщем при получении Тревела нуна сразу внести на картсчет 150грн, дождаться списания абонки и только потом начинать пользоваться картой :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:58

  BVA1 написав:Господа. А как отредактировать старые шаблоны и изменить старые счета на ибан? У меня около 40 старых шаблонов...

вы банк не перепутали? ;)

после нового года если таки ибан-шаблоны Альфа научится сохранять, то создадите все 40 по новой...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:58

Re: Альфа-Банк

  Menwyy написав:2) пополняем на 151 грн.

а +1 грн за шо?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:06

  clientage написав:
  Menwyy написав:2) пополняем на 151 грн.

а +1 грн за шо?


Шоб було... на всяк випадок! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:14

Re: Альфа-Банк

Потому что пара тройка коп точно где-то вылезут у альфы. 1 грн не такая проблема на фоне того, что придется загашивать всю карту в 0, в случае, если не угадаете с суммой.
clientage написав:
  Menwyy написав:2) пополняем на 151 грн.

а +1 грн за шо?
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:38

  Menwyy написав:Потому что пара тройка коп точно где-то вылезут у альфы. 1 грн не такая проблема на фоне того, что придется загашивать всю карту в 0, в случае, если не угадаете с суммой.
clientage написав:
  Menwyy написав:2) пополняем на 151 грн.

а +1 грн за шо?

ну логично
Аллюсик у нас какая-то мелочная деваха :lol:
Я вот удивляюся, чо она комисс 4% в этом случае не берет :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:48

Re: Альфа-Банк

Зміни тарифу по зарплатним карткам "Platinum Black +":

https://alfabank.ua/about/press/zmini-t ... black-2017
https://alfabank.ua/upload/Changes%20Ta ... 112019.pdf
Kevin
 
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