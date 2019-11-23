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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7888788978907891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 02:11

  pfauter написав:Ок, переподкоючил. Увидим как будет. Спасибо!

в вайбере еще ищите, часто туда летят.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 03:55

  M-Audio написав:
  Driver написав:И by the way, кто-нибудь пополнял Универсальную с Альфы через ИВАН?

Универсальную приватбанка имеется ввиду, надеюсь?
Я пополнял через IBAN, но через котловой, с номером карты в назначении платежа. В общем, ровно так, как пишет сам "приват-24" в реквизитах для пополнения. Напрямую на номер собственного счёта не пробовал, и не знаю, возможно ли такое.

С момента появления ибана в привате - шлю только на прямой ибан все доходит и гораздо быстрее чем через котел. На ветке привата еще тогда писал.
А вы ибан котловой где взяли?
Прямой ибан:
Свой ибан счет
Свой ИНН ФИО
Назначение платежа (тут по старому пишу карта, инн, фио) - скорее всего напрасно и не нужно, но нет желания проверять
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлень: 5675
З нами з: 20.01.15
Подякував: 361 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:00

Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit
Prospero
 
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