в вайбере еще ищите, часто туда летят.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 02:11
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 24 лис, 2019 03:55
С момента появления ибана в привате - шлю только на прямой ибан все доходит и гораздо быстрее чем через котел. На ветке привата еще тогда писал.
А вы ибан котловой где взяли?
Прямой ибан:
Свой ибан счет
Свой ИНН ФИО
Назначение платежа (тут по старому пишу карта, инн, фио) - скорее всего напрасно и не нужно, но нет желания проверять
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 24 лис, 2019 14:00
Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:38
Re: Альфа-Банк
Кишмиш за алі начислили за курсом 23грн/бакс ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 25 лис, 2019 08:44
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:10
Л - логика.
Всё для простоты и удобства )
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:20
Подскажите, категория "Аптеки" включает оплату в мед. центрах?
И за анализы?
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:31
Re: Альфа-Банк
Смотрите конкретные мсс.
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:48
Re: Альфа-Банк
Як пощастить, але зазвичай ні. Наприклад у "моєму" Сінево MCC 8071, то є "Медичні заклади - оплата медичних послуг в приватних лабораторіях та клініках (в т.ч. стоматологи, остеопати, офтальмологи, ортопеди, хіропрактики). Коди MCC: 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099."
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:39
Re: Альфа-Банк
@Alfa_Bank, вернитесь ко мне в лс, пожалуйста.
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