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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:44
chipmunk написав:
Коди MCC: 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099."
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:48
Menwyy написав:
@Alfa_Bank, вернитесь ко мне в лс, пожалуйста.
не в сети же.Зайдет-увидит
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:50
la9 написав: chipmunk написав:
Коди MCC: 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099."
Эти коды входят?
Нашел... Входят 5122, 5292, 5295, 5912
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:52
Menwyy написав:
@Alfa_Bank, вернитесь ко мне в лс, пожалуйста.
Menwyy, добрый день. Отписалась.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:58
@Alfa_Bank
карта Максимум хххх-9835, операция от 21 ноября, проведена 25, орехи не начислены
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Setta
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:03
Prospero написав:
Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit
Аналогично. Хотелось бы подтверждение от офпреда получить, что и другие плюшки Signature доступны.
Востаннє редагувалось hv
в Пон 25 лис, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:31
Альфа-банк, привет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли перенести кред. лимит с карты Эко на Альфа Тревел (т.е. добавить кред. лимит к последней) с сохранением рассрочек, оформленных на Эко?
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:34
Setta написав:
@Alfa_Bank
карта Максимум хххх-9835, операция от 21 ноября, проведена 25, орехи не начислены
Setta, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:39
hv написав: Prospero написав:
Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit
Аналогично. Хотелось бы подтверждение от офпреда получить, то и другие плюшки Signature доступны.
hv, добрый день. Согласован перевод на новейший премиальный тип карты Visa Signature действующего продукта Travel Card с октября этого года. Перевод позволил улучшить продукт Travel для путешественников за счет дополнительных привилегий в аэропортах, а также увеличения количества использования сервисов клиентами за год (это вы видите в приложении). Владельцам уже действующих Travel карт ничего предпринимать не надо, все изменения будут проведены без необходимости перевыпуска карты.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:41
Avatar написав:Альфа-банк
, привет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли перенести кред. лимит с карты Эко на Альфа Тревел (т.е. добавить кред. лимит к последней) с сохранением рассрочек, оформленных на Эко?
Avatar, добрый день. Данная услуга осуществляется только по инициативе банка. От клиента запросов не принимаем. Но если есть предложение от банка, то на карте-доноре должен быть полностью погашен долг и рассрочки.
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