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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7890789178927893>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:44

Re: Альфа-Банк

  chipmunk написав:Коди MCC: 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099."
Эти коды входят?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:48

  Menwyy написав:@Alfa_Bank, вернитесь ко мне в лс, пожалуйста.

не в сети же.Зайдет-увидит
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:50

  la9 написав:
  chipmunk написав:Коди MCC: 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099."
Эти коды входят?

Нашел... Входят 5122, 5292, 5295, 5912
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:52

  Menwyy написав:@Alfa_Bank, вернитесь ко мне в лс, пожалуйста.


Menwyy, добрый день. Отписалась.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:58

Re: Альфа-Банк

@Alfa_Bank

карта Максимум хххх-9835, операция от 21 ноября, проведена 25, орехи не начислены
Setta
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:03

  Prospero написав:Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit


Аналогично. Хотелось бы подтверждение от офпреда получить, что и другие плюшки Signature доступны.
Востаннє редагувалось hv в Пон 25 лис, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:31

Альфа-банк, привет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли перенести кред. лимит с карты Эко на Альфа Тревел (т.е. добавить кред. лимит к последней) с сохранением рассрочек, оформленных на Эко?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:34

  Setta написав:@Alfa_Bank

карта Максимум хххх-9835, операция от 21 ноября, проведена 25, орехи не начислены

Setta, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:39

  hv написав:
  Prospero написав:Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit


Аналогично. Хотелось бы подтверждение от офпреда получить, то и другие плюшки Signature доступны.

hv, добрый день. Согласован перевод на новейший премиальный тип карты Visa Signature действующего продукта Travel Card с октября этого года. Перевод позволил улучшить продукт Travel для путешественников за счет дополнительных привилегий в аэропортах, а также увеличения количества использования сервисов клиентами за год (это вы видите в приложении). Владельцам уже действующих Travel карт ничего предпринимать не надо, все изменения будут проведены без необходимости перевыпуска карты.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:41

  Avatar написав:Альфа-банк, привет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли перенести кред. лимит с карты Эко на Альфа Тревел (т.е. добавить кред. лимит к последней) с сохранением рассрочек, оформленных на Эко?

Avatar, добрый день. Данная услуга осуществляется только по инициативе банка. От клиента запросов не принимаем. Но если есть предложение от банка, то на карте-доноре должен быть полностью погашен долг и рассрочки.
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