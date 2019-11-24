Prospero написав:Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit
Аналогично. Хотелось бы подтверждение от офпреда получить, то и другие плюшки Signature доступны.
hv, добрый день. Согласован перевод на новейший премиальный тип карты Visa Signature действующего продукта Travel Card с октября этого года. Перевод позволил улучшить продукт Travel для путешественников за счет дополнительных привилегий в аэропортах, а также увеличения количества использования сервисов клиентами за год (это вы видите в приложении). Владельцам уже действующих Travel карт ничего предпринимать не надо, все изменения будут проведены без необходимости перевыпуска карты.
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?